https://ria.ru/20240204/obstrely-1925273137.html

ВСУ за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.02.2024

ВСУ за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 109 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T00:16

2024-02-04T00:16

2024-02-04T00:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 109 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пять обстрелов - на донецком направлении. Двадцать пять обстрелов - на Горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего было выпущено 109 различных боеприпасов. По данным представительства, сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Отмечается, что было повреждено одно жилое домостроение.

https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925271079.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия