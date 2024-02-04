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При обстреле Донецка получили повреждения два жилых дома и детский сад

При обстреле Донецка получили повреждения два жилых дома и детский сад - РИА Новости, 04.02.2024

При обстреле Донецка получили повреждения два жилых дома и детский сад

По меньшей мере два многоквартирных дома и детский сад получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T20:28

2024-02-04T20:28

2024-02-04T21:07

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. По меньшей мере два многоквартирных дома и детский сад получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по кварталу Магистральный с применением снарядов калибра 155 миллиметров. Разрушения получили фасады домов по улице Куйбышева, детский сад №382 и гражданские авто. По предварительным данным, обошлось без жертв. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли республику 30 раз, выпустив 109 единиц различных боеприпасов, повреждение получило одно гражданское домостроение.

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Последствия обстрела жилых домов Донецка Последствия обстрела жилых домов Донецка 2024-02-04T20:28 true PT0M28S

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донецк, куйбышев, донецкая народная республика, сцкк, происшествия