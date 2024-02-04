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При обстреле Донецка получили повреждения два жилых дома и детский сад - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 04.02.2024 (обновлено: 21:07 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/obstrel-1925362781.html
При обстреле Донецка получили повреждения два жилых дома и детский сад
При обстреле Донецка получили повреждения два жилых дома и детский сад - РИА Новости, 04.02.2024
При обстреле Донецка получили повреждения два жилых дома и детский сад
По меньшей мере два многоквартирных дома и детский сад получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T20:28
2024-02-04T21:07
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышев
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. По меньшей мере два многоквартирных дома и детский сад получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по кварталу Магистральный с применением снарядов калибра 155 миллиметров. Разрушения получили фасады домов по улице Куйбышева, детский сад №382 и гражданские авто. По предварительным данным, обошлось без жертв. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли республику 30 раз, выпустив 109 единиц различных боеприпасов, повреждение получило одно гражданское домостроение.
донецк
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Последствия обстрела жилых домов Донецка
Последствия обстрела жилых домов Донецка
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донецк, куйбышев, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышев, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка получили повреждения два жилых дома и детский сад

При обстреле Донецка получили повреждения два жилых дома и детский сад

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. По меньшей мере два многоквартирных дома и детский сад получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по кварталу Магистральный с применением снарядов калибра 155 миллиметров. Разрушения получили фасады домов по улице Куйбышева, детский сад №382 и гражданские авто. По предварительным данным, обошлось без жертв.
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРОбстрел Донецка
Обстрел Донецка - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Обстрел Донецка
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли республику 30 раз, выпустив 109 единиц различных боеприпасов, повреждение получило одно гражданское домостроение.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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