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При обстреле Донецка получили повреждения два жилых дома и детский сад
При обстреле Донецка получили повреждения два жилых дома и детский сад - РИА Новости, 04.02.2024
При обстреле Донецка получили повреждения два жилых дома и детский сад
По меньшей мере два многоквартирных дома и детский сад получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T20:28
2024-02-04T20:28
2024-02-04T21:07
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донецк
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сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. По меньшей мере два многоквартирных дома и детский сад получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по кварталу Магистральный с применением снарядов калибра 155 миллиметров. Разрушения получили фасады домов по улице Куйбышева, детский сад №382 и гражданские авто. По предварительным данным, обошлось без жертв. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли республику 30 раз, выпустив 109 единиц различных боеприпасов, повреждение получило одно гражданское домостроение.
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Последствия обстрела жилых домов Донецка
Последствия обстрела жилых домов Донецка
2024-02-04T20:28
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донецк, куйбышев, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышев, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка получили повреждения два жилых дома и детский сад
При обстреле Донецка получили повреждения два жилых дома и детский сад