https://ria.ru/20240204/obstrel-1925307026.html

ВСУ около 20 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

ВСУ около 20 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 04.02.2024

ВСУ около 20 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли четыре приграничных района Белгородской области порядка 20 раз, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T11:34

2024-02-04T11:34

2024-02-04T11:34

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg

БЕЛГОРОД , 4 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли четыре приграничных района Белгородской области порядка 20 раз, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В воскресенье губернатор опубликовал статистику о нанесенных по области ударах за 3 февраля, согласно которой украинская армия обстреляла четыре приграничных муниципалитета, в совокупности выпустив 17 минометных снарядов. Кроме того, на регион были атаки 4 дронами-камикадзе, российская ПВО сбила беспилотник самолётного типа. Пострадавших, по данным губернатора, за отчетный период нет. Больше всего обстрелу подвергся Краснояружский район. "В Краснояружском районе под минометный обстрел попал поселок Задорожный – зафиксировано 5 прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела различные разрушения выявлены в пяти частных домовладениях... Также повреждена линия электропередачи. Сейчас электроснабжение восстановлено. По окраине села Вязовое выпущено 4 минометных снаряда. Пострадавших нет. Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия – пробита кровля одного из корпусов. Над селом Надежевка системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. Из миномета обстреляли окраину поселка Прилесье – установлено 2 прилета. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено", – написал Гладков. В Белгородском районе, по его данным, дрон-камикадзе атаковал село Журавлевка. В Валуйском округе окраина села Долгое атакована тремя дронами-камикадзе. В результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи, добавил Гладков. "В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 6 минометных снарядов. Пострадавших нет. Повреждено одно частное домовладение", – сообщил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240203/belgorod-1925196698.html

https://ria.ru/20240201/bespilotniki-1924715576.html

белгородская область

белгородский район

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белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия