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Аксенов прокомментировал обстрел пекарни в Лисичанске

Аксенов прокомментировал обстрел пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 04.02.2024

Аксенов прокомментировал обстрел пекарни в Лисичанске

Крым разделяет боль жителей Лисичанска в ЛНР, где в результате очередного террористического акта украинских войск – обстрела пекарни - погибли десятки людей,... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T10:57

2024-02-04T10:57

2024-02-04T10:57

специальная военная операция на украине

лисичанск

сергей аксенов (политик)

удар всу по пекарне в лисичанске

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Крым разделяет боль жителей Лисичанска в ЛНР, где в результате очередного террористического акта украинских войск – обстрела пекарни - погибли десятки людей, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. "Обстрел пекарни в Лисичанске – еще один террористический акт украинских нацистов. Эти нелюди должны ответить за все. От имени всех крымчан выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Крым разделяет вашу боль и скорбь" , - написал Аксенов. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу в результате обстрела разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. В администрации главы ЛНР сообщили РИА Новости, что, по уточненным данным, погибли 28 человек, среди них один ребенок, пострадали 10 человек.

лисичанск

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лисичанск, сергей аксенов (политик), удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия