https://ria.ru/20240204/obstrel-1925294729.html
Украинские войска нанесли почти 20 ударов по Горловке
Украинские войска нанесли почти 20 ударов по Горловке - РИА Новости, 04.02.2024
Украинские войска нанесли почти 20 ударов по Горловке
Украинские войска несколько раз обстреляли Горловку, выпустив в сумме 19 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T09:29
2024-02-04T09:29
2024-02-04T09:29
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска несколько раз обстреляли Горловку, выпустив в сумме 19 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 08:45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. С 7.25 по 8.25 украинские войска трижды обстреляли Горловку, выпустив в сумме 11 снарядов, добавило представительство. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли почти 20 ударов по Горловке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 19 натовских снарядов по Горловке
ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости.
Украинские войска несколько раз обстреляли Горловку, выпустив в сумме 19 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 08:45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.
Часть Горловки осталась без света после обстрела ВСУ
С 7.25 по 8.25 украинские войска трижды обстреляли Горловку, выпустив в сумме 11 снарядов, добавило представительство.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.