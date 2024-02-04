https://ria.ru/20240204/nagrazhdenie-1925283707.html
В зоне СВО вручили госнаграды уссурийским десантникам-гвардейцам
В зоне СВО вручили госнаграды уссурийским десантникам-гвардейцам - РИА Новости, 04.02.2024
В зоне СВО вручили госнаграды уссурийским десантникам-гвардейцам
Военнослужащим отдельного Уссурийского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск вручили государственные награды на передовых позициях в зоне... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T05:05
2024-02-04T05:05
2024-02-04T06:20
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Военнослужащим отдельного Уссурийского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск вручили государственные награды на передовых позициях в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащим Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, вручили очередные боевые государственные и ведомственные награды. Военнослужащим были вручены ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, "За спасение погибавших", "За воинскую доблесть" I и II степени, "За разминирование", - рассказали в оборонном ведомстве. В МО РФ сообщили, что командир соединения поблагодарил награжденный личный состав за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.
https://ria.ru/20231230/nagrazhdenie-1919077816.html
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безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
В зоне СВО вручили госнаграды уссурийским десантникам-гвардейцам
В зоне СВО уссурийским десантникам-гвардейцам вручили государственные награды