https://ria.ru/20240204/nagrazhdenie-1925283707.html

В зоне СВО вручили госнаграды уссурийским десантникам-гвардейцам

В зоне СВО вручили госнаграды уссурийским десантникам-гвардейцам - РИА Новости, 04.02.2024

В зоне СВО вручили госнаграды уссурийским десантникам-гвардейцам

Военнослужащим отдельного Уссурийского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск вручили государственные награды на передовых позициях в зоне... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T05:05

2024-02-04T05:05

2024-02-04T06:20

специальная военная операция на украине

безопасность

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воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Военнослужащим отдельного Уссурийского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск вручили государственные награды на передовых позициях в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащим Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, вручили очередные боевые государственные и ведомственные награды. Военнослужащим были вручены ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, "За спасение погибавших", "За воинскую доблесть" I и II степени, "За разминирование", - рассказали в оборонном ведомстве. В МО РФ сообщили, что командир соединения поблагодарил награжденный личный состав за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

https://ria.ru/20231230/nagrazhdenie-1919077816.html

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безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф