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В зоне СВО вручили госнаграды уссурийским десантникам-гвардейцам - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 04.02.2024 (обновлено: 06:20 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/nagrazhdenie-1925283707.html
В зоне СВО вручили госнаграды уссурийским десантникам-гвардейцам
В зоне СВО вручили госнаграды уссурийским десантникам-гвардейцам - РИА Новости, 04.02.2024
В зоне СВО вручили госнаграды уссурийским десантникам-гвардейцам
Военнослужащим отдельного Уссурийского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск вручили государственные награды на передовых позициях в зоне... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T05:05
2024-02-04T06:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Военнослужащим отдельного Уссурийского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск вручили государственные награды на передовых позициях в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащим Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, вручили очередные боевые государственные и ведомственные награды. Военнослужащим были вручены ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, "За спасение погибавших", "За воинскую доблесть" I и II степени, "За разминирование", - рассказали в оборонном ведомстве. В МО РФ сообщили, что командир соединения поблагодарил награжденный личный состав за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.
https://ria.ru/20231230/nagrazhdenie-1919077816.html
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безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
В зоне СВО вручили госнаграды уссурийским десантникам-гвардейцам

В зоне СВО уссурийским десантникам-гвардейцам вручили государственные награды

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаграждение военнослужащего
Награждение военнослужащего - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Награждение военнослужащего. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Военнослужащим отдельного Уссурийского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск вручили государственные награды на передовых позициях в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащим Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, вручили очередные боевые государственные и ведомственные награды. Военнослужащим были вручены ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, "За спасение погибавших", "За воинскую доблесть" I и II степени, "За разминирование", - рассказали в оборонном ведомстве.
Медаль За спасение погибавших - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Военных врачей в зоне СВО представили к госнаградам
30 декабря 2023, 03:12
В МО РФ сообщили, что командир соединения поблагодарил награжденный личный состав за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФ
 
 
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