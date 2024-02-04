https://ria.ru/20240204/migranty-1925369817.html
Трамп и губернатор Техаса высказались о ситуации с мигрантами в Нью-Йорке
Трамп и губернатор Техаса высказались о ситуации с мигрантами в Нью-Йорке - РИА Новости, 04.02.2024
Трамп и губернатор Техаса высказались о ситуации с мигрантами в Нью-Йорке
Экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Техаса Грег Эбботт сошлись во мнении о плачевной ситуации с преступностью в Нью-Йорке из-за обилия нелегальных... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T21:42
2024-02-04T21:42
2024-02-04T21:42
в мире
нью-йорк (город)
техас
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850551556_0:207:3076:1937_1920x0_80_0_0_f61e614919fc6ee655f9a6405f6d9113.jpg
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Техаса Грег Эбботт сошлись во мнении о плачевной ситуации с преступностью в Нью-Йорке из-за обилия нелегальных мигрантов: происходящее - возмутительно, американцы рассержены. Эбботт в ходе интервью телеканалу Fox News напомнил о произошедшем на днях инциденте, когда нескольких мигрантов, арестованных по подозрению в нападении на полицейских в центре Нью-Йорка, отпустили из-под стражи. "То, что происходит в Нью-Йорке, возмутительно", - сказал он, комментируя ЧП. Эбботт отметил, что политикой Байдена не довольны не только жители Нью-Йорка, но и американцы по всей стране. Экс-президент Трамп в интервью тому же Fox также возмутился ситуацией с преступностью в городе. "Жители Нью-Йорка злы... Посмотрите на (уровень) преступности в Нью-Йорке, он на рекордном уровне", - добавил он.
https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html
https://ria.ru/20240127/separatizm-1923783053.html
https://ria.ru/20240125/tramp-1923285195.html
нью-йорк (город)
техас
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850551556_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_519cc3282941e73f07a8d60d8414e28e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), техас, сша, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), Техас, США, Дональд Трамп
Трамп и губернатор Техаса высказались о ситуации с мигрантами в Нью-Йорке
Трамп и Эбботт назвали ситуацию с мигрантами в Нью-Йорке возмутительной
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Техаса Грег Эбботт сошлись во мнении о плачевной ситуации с преступностью в Нью-Йорке из-за обилия нелегальных мигрантов: происходящее - возмутительно, американцы рассержены.
Эбботт в ходе интервью телеканалу Fox News напомнил о произошедшем на днях инциденте, когда нескольких мигрантов, арестованных по подозрению в нападении на полицейских в центре Нью-Йорка, отпустили из-под стражи.
Техас разрушает США, чтобы спасти свою экономику
"То, что происходит в Нью-Йорке, возмутительно", - сказал он, комментируя ЧП.
Эбботт отметил, что политикой Байдена не довольны не только жители Нью-Йорка, но и американцы по всей стране.
Распад подкрался незаметно: сепаратизм по-настоящему опасен для страны
Экс-президент Трамп в интервью тому же Fox также возмутился ситуацией с преступностью в городе.
"Жители Нью-Йорка злы... Посмотрите на (уровень) преступности в Нью-Йорке, он на рекордном уровне", - добавил он.
Избрание Трампа будет плохой новостью для России