https://ria.ru/20240204/migranty-1925369817.html

Трамп и губернатор Техаса высказались о ситуации с мигрантами в Нью-Йорке

Трамп и губернатор Техаса высказались о ситуации с мигрантами в Нью-Йорке - РИА Новости, 04.02.2024

Трамп и губернатор Техаса высказались о ситуации с мигрантами в Нью-Йорке

Экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Техаса Грег Эбботт сошлись во мнении о плачевной ситуации с преступностью в Нью-Йорке из-за обилия нелегальных... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T21:42

2024-02-04T21:42

2024-02-04T21:42

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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Техаса Грег Эбботт сошлись во мнении о плачевной ситуации с преступностью в Нью-Йорке из-за обилия нелегальных мигрантов: происходящее - возмутительно, американцы рассержены. Эбботт в ходе интервью телеканалу Fox News напомнил о произошедшем на днях инциденте, когда нескольких мигрантов, арестованных по подозрению в нападении на полицейских в центре Нью-Йорка, отпустили из-под стражи. "То, что происходит в Нью-Йорке, возмутительно", - сказал он, комментируя ЧП. Эбботт отметил, что политикой Байдена не довольны не только жители Нью-Йорка, но и американцы по всей стране. Экс-президент Трамп в интервью тому же Fox также возмутился ситуацией с преступностью в городе. "Жители Нью-Йорка злы... Посмотрите на (уровень) преступности в Нью-Йорке, он на рекордном уровне", - добавил он.

https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html

https://ria.ru/20240127/separatizm-1923783053.html

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в мире, нью-йорк (город), техас, сша, дональд трамп