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Трамп и губернатор Техаса высказались о ситуации с мигрантами в Нью-Йорке - РИА Новости, 04.02.2024
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21:42 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/migranty-1925369817.html
Трамп и губернатор Техаса высказались о ситуации с мигрантами в Нью-Йорке
Трамп и губернатор Техаса высказались о ситуации с мигрантами в Нью-Йорке - РИА Новости, 04.02.2024
Трамп и губернатор Техаса высказались о ситуации с мигрантами в Нью-Йорке
Экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Техаса Грег Эбботт сошлись во мнении о плачевной ситуации с преступностью в Нью-Йорке из-за обилия нелегальных... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T21:42
2024-02-04T21:42
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нью-йорк (город)
техас
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Техаса Грег Эбботт сошлись во мнении о плачевной ситуации с преступностью в Нью-Йорке из-за обилия нелегальных мигрантов: происходящее - возмутительно, американцы рассержены. Эбботт в ходе интервью телеканалу Fox News напомнил о произошедшем на днях инциденте, когда нескольких мигрантов, арестованных по подозрению в нападении на полицейских в центре Нью-Йорка, отпустили из-под стражи. "То, что происходит в Нью-Йорке, возмутительно", - сказал он, комментируя ЧП. Эбботт отметил, что политикой Байдена не довольны не только жители Нью-Йорка, но и американцы по всей стране. Экс-президент Трамп в интервью тому же Fox также возмутился ситуацией с преступностью в городе. "Жители Нью-Йорка злы... Посмотрите на (уровень) преступности в Нью-Йорке, он на рекордном уровне", - добавил он.
https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html
https://ria.ru/20240127/separatizm-1923783053.html
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в мире, нью-йорк (город), техас, сша, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), Техас, США, Дональд Трамп
Трамп и губернатор Техаса высказались о ситуации с мигрантами в Нью-Йорке

Трамп и Эбботт назвали ситуацию с мигрантами в Нью-Йорке возмутительной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на вечерний Манхэттен
Вид на вечерний Манхэттен - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Техаса Грег Эбботт сошлись во мнении о плачевной ситуации с преступностью в Нью-Йорке из-за обилия нелегальных мигрантов: происходящее - возмутительно, американцы рассержены.
Эбботт в ходе интервью телеканалу Fox News напомнил о произошедшем на днях инциденте, когда нескольких мигрантов, арестованных по подозрению в нападении на полицейских в центре Нью-Йорка, отпустили из-под стражи.
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"То, что происходит в Нью-Йорке, возмутительно", - сказал он, комментируя ЧП.
Эбботт отметил, что политикой Байдена не довольны не только жители Нью-Йорка, но и американцы по всей стране.
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Экс-президент Трамп в интервью тому же Fox также возмутился ситуацией с преступностью в городе.
"Жители Нью-Йорка злы... Посмотрите на (уровень) преступности в Нью-Йорке, он на рекордном уровне", - добавил он.
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