https://ria.ru/20240204/migranty-1925291991.html

Жители США рассказали, почему страна не справляется с нелегальной миграцией

Жители США рассказали, почему страна не справляется с нелегальной миграцией - РИА Новости, 04.02.2024

Жители США рассказали, почему страна не справляется с нелегальной миграцией

Нелегальных мигрантов, едва вышедших в США из Мексики, задержали прямо на обочине скоростного шоссе, на виду у автомобилистов. С десяток усталых мужчин и женщин РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T10:00

2024-02-04T10:00

2024-02-04T12:26

в мире

сша

техас

миграционный кризис в техасе

джо байден

дональд трамп

латинская америка

мексика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924142030_1818:926:3021:1602_1920x0_80_0_0_bd44b079a43f19a9e2963d13002a3506.jpg

КВЕМАДО (штат Техас, США), 4 фев — РИА Новости. Нелегальных мигрантов, едва вышедших в США из Мексики, задержали прямо на обочине скоростного шоссе, на виду у автомобилистов. С десяток усталых мужчин и женщин в запыленной одежде с пожитками, умещающимися в полиэтиленовый пакет, пограничники быстро загрузили в фургон без окон и увезли. Бежать и сопротивляться никто и не думал. Более того, найти пограничника и сдаться ему — обязательная часть плана. Нелегалов возьмут под стражу, проведут первичный опрос на предмет обоснованности претензий на убежище (говорят, что латиноамериканцам достаточно сослаться на разгул уличной преступности) и с высокой вероятностью отпустят под письменное обязательство явиться в миграционный суд. Ждать судебного процесса нужно года четыре, а с апелляциями — еще дольше. Все это время можно провести, легально работая в США, рожая детей, которые будут американцами по "праву почвы". Сцена, свидетелем которой случайно стал корреспондент РИА Новости, вряд ли большая редкость в американском приграничье. Только за ноябрь прошлого года из Мексики в США проникли 242 тысячи человек, а всего с начала президентства Джо Байдена — более трех миллионов. Еще как минимум 1,7 миллиона остались незамеченными или просто пересидели срок визы. Те, что попались на глаза в Техасе, были явно из Латинской Америки, но теми же тропами идут россияне (43 тысячи за минувший финансовый год, завершившийся в сентябре), индийцы (42 тысячи), китайцы (24 тысячи), турки (15 тысяч). Реальность миграционного кризиса больше никто не отрицает: лояльная демократам New York Times прямо пишет о том, что США стали центром притяжения для самого масштабного переселения народов со Второй мировой войны, и вместе с либеральным Economist признает, хоть и частично, вину Байдена. Неспособность совладать с рекордными потоками нелегалов — главная уязвимость заявки главы Белого дома на второй срок. Логика приближающихся выборов оставляет мало шансов на то, что республиканская оппозиция подставит плечо демократической администрации, где, похоже, махнули рукой на первоначальные идеи гуманизации миграционной политики и рассуждают в категориях блокировки границы. Примечательно, что мигрантов задержали всего в 20 милях от Игл-Пасс. Городок прославился тем, что республиканские власти Техаса взялись там сами охранять границу, пойдя на конфликт с федеральным центром. Свой берег реки Рио-Гранде техасцы укрепляют морскими контейнерами и мотками колючей проволоки, чтобы у нелегалов не было даже шанса ступить на американскую землю. Но на местном рынке расскажут, что за городской чертой граница по-прежнему нараспашку. "А у нас что? Политика. Здесь люди устроили шоу. Шоу — вот что это такое", — улыбается торговец. В воскресенье, 4 февраля, в Игл-Пасс вновь ждут губернатора Грега Эбботта, который вместе с коллегами из еще 14 штатов будет рекламировать превосходство республиканских методов решения миграционного кризиса над дискредитировавшими себя демократическими практиками. А еще в десяти милях севернее от места нарушения границы весь день шел антииммиграционный митинг. На ранчо в местечке Квемадо финишировал массовый автопробег, который устроили сторонники Дональда Трампа и их единомышленники-консерваторы. Под живую музыку, коллективные молитвы и бойкую торговлю политическими сувенирами автомобилисты ругали Байдена, хвалили инициативность техасских властей и надеялись на Трампа. "Сюда идут люди без спроса, и вы понятия не имеете, что у них на уме. А это молодые мужчины боеспособного возраста. Мне нельзя сесть на самолет, не раздевшись до рубашки, а они идут с клочком бумажки. Кто они такие, никто не знает", — говорит Тони из штата Кентукки в бейсболке с фамилией Трампа. "Мы обязаны защитить нашу страну, нашу нацию. Я целиком за легальную миграцию, за то, чтобы принимать людей, которые хотят стать американцами. Но то, с чем мы столкнулись, — это вторжение", — убеждает он. Эдди Лопес из техасского города Сан-Антонио состоит в организации "Латиносы за Трампа". Его претензии к нелегалам сводятся к тому, что они получают даром то, что рядовой американец зарабатывает в поте лица. "Я из рабочего класса и каждый день борюсь за возможность принести еду к столу. А они получают все задаром — бесплатные льготы, бесплатные ваучеры, не знаю, что еще. Это бьет по мне и моему домохозяйству", — говорит Лопес, который, по его словам, примкнул к автопробегу, чтобы "спасти Америку". Жительница Техаса Сония Смит тоже возмущена расходами на нелегалов — "нужно прежде всего позаботиться о собственном народе" — и считает, что Байден в силу преклонного возраста нагородил глупостей. "Я думаю, он слишком стар, чтобы быть президентом. Он когнитивно не способен думать за Америку. Он не ставит ее на первое место. Он отдает предпочтение нелегалам, а не американскому народу. Это неправильно", — полагает она. В республиканской среде популярна конспирологическая теория о том, что демократы якобы нарочно поощряют нелегальную миграцию и изобретают лазейки для ее легализации, чтобы изменить демографический баланс в США и навсегда остаться у власти, гарантировав себе лояльное электоральное большинство. Наплыв мигрантов в президентство Байдена имеет немало очевидных объективных предпосылок. Это и общий рост числа конфликтов в мире, и социально-экономический крах Венесуэлы, и взлет преступности в Латинской Америке, и окончание пандемии коронавируса, и хорошее состояние американской экономики, где низкая безработица и растущие зарплаты позволяют даже неквалифицированным кадрам зарабатывать от 20 долларов в час. Но и New York Times, и Economist признают, что команда Байдена, который шел на выборы с обещанием положить конец нападкам Трампа на "достоинство сообщества иммигрантов", избыточно либерализовала миграционную политику просто в силу рефлекторного отторжения всего, что делал предшественник. "Когда новая демократическая администрация пришла к власти, ее инстинктом было сделать все наоборот тому, как поступал Трамп. Прекратилось строительство пограничной стены. Демократы отказались от политики "Оставайтесь в Мексике", которая обязывала претендентов на убежище дожидаться решения властей по их заявкам к югу от границы. Нелегальная иммиграция ожидаемо пошла вверх", — перечисляет Economist. Вдобавок Байден начал работу над воссоединением разделенных семей, отменил запрет Трампа считать домашнее насилие или разгул бандитизма основанием для получения убежища и упразднил раздел 42 — юридический механизм, который позволял депортировать мигрантов под предлогом борьбы с COVID-19. При нем сократилось число задержаний — до 38 тысяч с 57 тысяч при Трампе. В ноябре каждые семь из десяти нелегалов отпускали с повесткой в миграционный суд, где очередь на рассмотрение тогда же достигла трех миллионов дел. Расчистить ее можно было бы удвоением числа судей, но только к 2032 году, подсчитала исследовательская служба конгресса. В судах половина претендентов на убежище получают отказ, причем у одного судьи в Хьюстоне этот показатель достигает 95 процентов, а его коллега в Сан-Франциско, напротив, отклоняет лишь один процент заявок. "Но огромные сроки ожидания, низкие шансы попасть за решетку и перспективы найти работу в США толкают через границу мигрантов даже со слабыми основаниями претендовать на убежище", — пишет Economist. Волна почувствовавших новые веяния мигрантов сначала захлестнула приграничные штаты. Там приходилось закрывать школы, через которые толпами шли нелегалы, или останавливать трансграничное железнодорожное сообщение, поскольку подкупленные машинисты сбрасывали скорость на американской стороне, чтобы искатели лучшей жизни безопасно спрыгивали с товарных вагонов. Но вскоре республиканские губернаторы Техаса и Флориды стали автобусами и самолетами отправлять мигрантов в крупные города севера — оплоты демократического влияния и жаловаться Байдену стали уже мэры Нью-Йорка и Чикаго, власти фешенебельного острова-курорта Мартас-Винъярд, что в Массачусетсе. Где-то после промежуточных выборов 2022 года без особой шумихи началась корректировка миграционной политики. Белый дом дал денег на строительство пограничной стены, утвердил многотысячные квоты на гастарбайтеров c Кубы, Гаити, из Никарагуа и Венесуэлы и создал электронную очередь для желающих подать заявку на убежище. Через приложение на мобильном телефоне теперь можно согласовать время и места заезда в США, а нелегалам вновь пригрозили арестом и ускоренной депортацией. Цифры миграции тем не менее продолжают расти, а рейтинги доверия Байдену в этом вопросе — падать. Президент уже обещает закрывать наиболее напряженные участки границы и просит у конгресса экстренных на то полномочий. В преддверии выборов республиканцы, контролирующие палату представителей, не спешат идти на сделку, к которой по причудливой политической логике оказалась пристегнута многомиллиардная помощь Украине.

https://ria.ru/20240131/ssha-1924418917.html

https://ria.ru/20240203/ssha-1925158938.html

https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html

https://ria.ru/20240130/opros-1924255855.html

https://ria.ru/20240201/texas-1924842460.html

https://ria.ru/20240201/tekhas-1924697285.html

https://ria.ru/20240127/separatizm-1923783053.html

https://ria.ru/20240128/lovushka-1923926741.html

https://ria.ru/20240113/tekhas-1921099749.html

сша

техас

латинская америка

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, техас, миграционный кризис в техасе, джо байден, дональд трамп, латинская америка, мексика