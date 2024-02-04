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В Махачкале рассказали о состоянии двух детей после падения авто в воду
В Махачкале рассказали о состоянии двух детей после падения авто в воду - РИА Новости, 04.02.2024
В Махачкале рассказали о состоянии двух детей после падения авто в воду
Двое детей, пострадавшие при утоплении легкового автомобиля в канале в Махачкале, находятся в крайне тяжелом состоянии, они на искусственной вентиляции легких,... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T14:14
2024-02-04T14:14
2024-02-04T14:35
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 4 фев - РИА Новости. Двое детей, пострадавшие при утоплении легкового автомобиля в канале в Махачкале, находятся в крайне тяжелом состоянии, они на искусственной вентиляции легких, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана. В воскресенье в махачкалинском поселке Семендер легковой автомобиль с людьми упал в канал имени Октябрьской революции из-за того, что водитель не справился с управлением. Двоих детей, которые находились в машине, госпитализировали. "Врачи ДРКБ (детская республиканская клиническая больница) борются за жизни двоих детей 8 и 12 лет, пострадавших при утоплении легкового автомобиля в канале в поселке Семендер Махачкалы. Состояние детей крайне тяжелое, оба они на искусственной вентиляции легких", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240109/deti-1920396513.html
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махачкала, происшествия
В Махачкале рассказали о состоянии двух детей после падения авто в воду
В Махачкале двое детей находятся в тяжелом состоянии после падения авто в воду
МАХАЧКАЛА, 4 фев - РИА Новости.
Двое детей, пострадавшие при утоплении легкового автомобиля в канале в Махачкале, находятся в крайне тяжелом состоянии, они на искусственной вентиляции легких, сообщили в пресс-службе
министерства здравоохранения Дагестана.
В воскресенье в махачкалинском поселке Семендер легковой автомобиль с людьми упал в канал имени Октябрьской революции из-за того, что водитель не справился с управлением. Двоих детей, которые находились в машине, госпитализировали.
"Врачи ДРКБ (детская республиканская клиническая больница) борются за жизни двоих детей 8 и 12 лет, пострадавших при утоплении легкового автомобиля в канале в поселке Семендер Махачкалы. Состояние детей крайне тяжелое, оба они на искусственной вентиляции легких", – говорится в сообщении.
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