https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925307749.html

Врач рассказал о ранениях у пострадавших при ударе по пекарне в Лисичанске

Врач рассказал о ранениях у пострадавших при ударе по пекарне в Лисичанске - РИА Новости, 04.02.2024

Врач рассказал о ранениях у пострадавших при ударе по пекарне в Лисичанске

Пострадавшие при обстреле пекарни в ЛНР имеют как осколочные ранения, так и травмы из-за обрушения здания, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T11:50

2024-02-04T11:50

2024-02-04T16:11

специальная военная операция на украине

происшествия

лисичанск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

леонид пасечник

удар всу по пекарне в лисичанске

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ЛУГАНСК, 4 фев – РИА Новости. Пострадавшие при обстреле пекарни в ЛНР имеют как осколочные ранения, так и травмы из-за обрушения здания, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по клинической работе Главной клинической республиканской больницы Луганска Дмитрий Котуха. "У пострадавших разные ранения. Есть осколочные, проникающие в брюшную полость. Пациент, который лежит в ортопедическом отделении, – там множественные осколочные ранения. Есть и ранения и вторичные – за счет обрушений", - рассказал Котуха. С его слов, из шести поступивших ночью в медицинское учреждение пострадавших, один человек был переведен из реанимационного отделения в хирургическое. На данный момент в тяжелом состоянии продолжают находиться четыре человека. "Мы сотрудничаем с Центром медицины катастроф, уже проводятся медицинские консультации по тактике ведения данных пациентов. На утро уже один из (шести поступивших в ГКРБ Луганска – ред.) пациентов был переведен из отделения реанимации в отделение хирургии. Пациенты потихонечку стабилизируются", - сообщил Котуха. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них 1 ребенок. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пострадавший об обстреле пекарни в Лисичанске Пострадавший об обстреле пекарни в Лисичанске 2024-02-04T11:50 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, леонид пасечник, удар всу по пекарне в лисичанске