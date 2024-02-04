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Врач рассказал о ранениях у пострадавших при ударе по пекарне в Лисичанске - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 04.02.2024 (обновлено: 16:11 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925307749.html
Врач рассказал о ранениях у пострадавших при ударе по пекарне в Лисичанске
Врач рассказал о ранениях у пострадавших при ударе по пекарне в Лисичанске - РИА Новости, 04.02.2024
Врач рассказал о ранениях у пострадавших при ударе по пекарне в Лисичанске
Пострадавшие при обстреле пекарни в ЛНР имеют как осколочные ранения, так и травмы из-за обрушения здания, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T11:50
2024-02-04T16:11
специальная военная операция на украине
происшествия
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
леонид пасечник
удар всу по пекарне в лисичанске
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ЛУГАНСК, 4 фев – РИА Новости. Пострадавшие при обстреле пекарни в ЛНР имеют как осколочные ранения, так и травмы из-за обрушения здания, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по клинической работе Главной клинической республиканской больницы Луганска Дмитрий Котуха. "У пострадавших разные ранения. Есть осколочные, проникающие в брюшную полость. Пациент, который лежит в ортопедическом отделении, – там множественные осколочные ранения. Есть и ранения и вторичные – за счет обрушений", - рассказал Котуха. С его слов, из шести поступивших ночью в медицинское учреждение пострадавших, один человек был переведен из реанимационного отделения в хирургическое. На данный момент в тяжелом состоянии продолжают находиться четыре человека. "Мы сотрудничаем с Центром медицины катастроф, уже проводятся медицинские консультации по тактике ведения данных пациентов. На утро уже один из (шести поступивших в ГКРБ Луганска – ред.) пациентов был переведен из отделения реанимации в отделение хирургии. Пациенты потихонечку стабилизируются", - сообщил Котуха. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них 1 ребенок. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.
лисичанск
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Пострадавший об обстреле пекарни в Лисичанске
Пострадавший об обстреле пекарни в Лисичанске
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происшествия, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, леонид пасечник, удар всу по пекарне в лисичанске
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Леонид Пасечник, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
Врач рассказал о ранениях у пострадавших при ударе по пекарне в Лисичанске

Врач: у пострадавших в Лисичанске осколочные ранения и травмы из-за обрушений

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 фев – РИА Новости. Пострадавшие при обстреле пекарни в ЛНР имеют как осколочные ранения, так и травмы из-за обрушения здания, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по клинической работе Главной клинической республиканской больницы Луганска Дмитрий Котуха.
"У пострадавших разные ранения. Есть осколочные, проникающие в брюшную полость. Пациент, который лежит в ортопедическом отделении, – там множественные осколочные ранения. Есть и ранения и вторичные – за счет обрушений", - рассказал Котуха.
С его слов, из шести поступивших ночью в медицинское учреждение пострадавших, один человек был переведен из реанимационного отделения в хирургическое. На данный момент в тяжелом состоянии продолжают находиться четыре человека.
"Мы сотрудничаем с Центром медицины катастроф, уже проводятся медицинские консультации по тактике ведения данных пациентов. На утро уже один из (шести поступивших в ГКРБ Луганска – ред.) пациентов был переведен из отделения реанимации в отделение хирургии. Пациенты потихонечку стабилизируются", - сообщил Котуха.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них 1 ребенок. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8
© Фото : RT/Telegram

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8
© Фото : RT/Telegram

Уже известно о 28 жертвах.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8
© РИА Новости

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

Разбор завалов шел всю ночь.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8
© Фото : RT/Telegram

На фото — последствия обстрела.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8
© РИА Новости

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛеонид ПасечникУдар ВСУ по пекарне в Лисичанске
 
 
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