Врач рассказал о ранениях у пострадавших при ударе по пекарне в Лисичанске

ЛУГАНСК, 4 фев – РИА Новости. Пострадавшие при обстреле пекарни в ЛНР имеют как осколочные ранения, так и травмы из-за обрушения здания, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по клинической работе Главной клинической республиканской больницы Луганска Дмитрий Котуха. "У пострадавших разные ранения. Есть осколочные, проникающие в брюшную полость. Пациент, который лежит в ортопедическом отделении, – там множественные осколочные ранения. Есть и ранения и вторичные – за счет обрушений", - рассказал Котуха. С его слов, из шести поступивших ночью в медицинское учреждение пострадавших, один человек был переведен из реанимационного отделения в хирургическое. На данный момент в тяжелом состоянии продолжают находиться четыре человека. "Мы сотрудничаем с Центром медицины катастроф, уже проводятся медицинские консультации по тактике ведения данных пациентов. На утро уже один из (шести поступивших в ГКРБ Луганска – ред.) пациентов был переведен из отделения реанимации в отделение хирургии. Пациенты потихонечку стабилизируются", - сообщил Котуха. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них 1 ребенок. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
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ЛУГАНСК, 4 фев – РИА Новости. Пострадавшие при обстреле пекарни в ЛНР имеют как осколочные ранения, так и травмы из-за обрушения здания, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по клинической работе Главной клинической республиканской больницы Луганска Дмитрий Котуха.
"У пострадавших разные ранения. Есть осколочные, проникающие в брюшную полость. Пациент, который лежит в ортопедическом отделении, – там множественные осколочные ранения. Есть и ранения и вторичные – за счет обрушений", - рассказал Котуха.
С его слов, из шести поступивших ночью в медицинское учреждение пострадавших, один человек был переведен из реанимационного отделения в хирургическое. На данный момент в тяжелом состоянии продолжают находиться четыре человека.
"Мы сотрудничаем с Центром медицины катастроф, уже проводятся медицинские консультации по тактике ведения данных пациентов. На утро уже один из (шести поступивших в ГКРБ Луганска – ред.) пациентов был переведен из отделения реанимации в отделение хирургии. Пациенты потихонечку стабилизируются", - сообщил Котуха.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них 1 ребенок. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.
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