https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925304262.html

Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Лисичанска

Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Лисичанска - РИА Новости, 04.02.2024

Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Лисичанска

Четверо пострадавших из десяти при обстреле Лисичанска находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации республиканской клинической больницы, сообщила... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T11:06

2024-02-04T11:06

2024-02-04T12:16

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

лисичанск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

удар всу по пекарне в лисичанске

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ЛУГАНСК, 4 фев – РИА Новости. Четверо пострадавших из десяти при обстреле Лисичанска находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации республиканской клинической больницы, сообщила журналистам министр здравоохранения Луганской народной республики Наталия Пащенко. "Десять мирных жителей доставлены в лечебные учреждения, всем оказана медицинская помощь. Четыре человека получают лечение амбулаторно, шесть человек ночью переведены в Главную республиканскую клиническую больницу. Четыре человека – это крайне тяжелое состояние, они находятся в реанимации, и два человека в тяжелом состоянии находятся в отделениях. Все прооперированы", - сообщила Пащенко. Она добавила, что при стабилизации состояния пострадавших существует возможность прохождения их лечения в других федеральных клиниках РФ. Пострадавшим оказывается медицинская помощь квалифицированными психологами. Ранее глава ЛНР Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них 1 ребенок. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.

лисичанск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Министр здравоохранения ЛНР о пострадавших в Лисичанске Министр здравоохранения ЛНР о пострадавших в Лисичанске 2024-02-04T11:06 true PT0M33S

Пострадавший об обстреле пекарни в Лисичанске Пострадавший об обстреле пекарни в Лисичанске 2024-02-04T11:06 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске