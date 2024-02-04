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Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Лисичанска - РИА Новости, 04.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:06 04.02.2024 (обновлено: 12:16 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925304262.html
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Лисичанска
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Лисичанска - РИА Новости, 04.02.2024
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Лисичанска
Четверо пострадавших из десяти при обстреле Лисичанска находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации республиканской клинической больницы, сообщила... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T11:06
2024-02-04T12:16
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
удар всу по пекарне в лисичанске
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ЛУГАНСК, 4 фев – РИА Новости. Четверо пострадавших из десяти при обстреле Лисичанска находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации республиканской клинической больницы, сообщила журналистам министр здравоохранения Луганской народной республики Наталия Пащенко. "Десять мирных жителей доставлены в лечебные учреждения, всем оказана медицинская помощь. Четыре человека получают лечение амбулаторно, шесть человек ночью переведены в Главную республиканскую клиническую больницу. Четыре человека – это крайне тяжелое состояние, они находятся в реанимации, и два человека в тяжелом состоянии находятся в отделениях. Все прооперированы", - сообщила Пащенко. Она добавила, что при стабилизации состояния пострадавших существует возможность прохождения их лечения в других федеральных клиниках РФ. Пострадавшим оказывается медицинская помощь квалифицированными психологами. Ранее глава ЛНР Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них 1 ребенок. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.
лисичанск
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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Министр здравоохранения ЛНР о пострадавших в Лисичанске
Министр здравоохранения ЛНР о пострадавших в Лисичанске
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Пострадавший об обстреле пекарни в Лисичанске
Пострадавший об обстреле пекарни в Лисичанске
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здоровье - общество, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Лисичанска

Минздрав: четверо из десяти пострадавших в Лисичанске находятся в реанимации

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 фев – РИА Новости. Четверо пострадавших из десяти при обстреле Лисичанска находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации республиканской клинической больницы, сообщила журналистам министр здравоохранения Луганской народной республики Наталия Пащенко.
"Десять мирных жителей доставлены в лечебные учреждения, всем оказана медицинская помощь. Четыре человека получают лечение амбулаторно, шесть человек ночью переведены в Главную республиканскую клиническую больницу. Четыре человека – это крайне тяжелое состояние, они находятся в реанимации, и два человека в тяжелом состоянии находятся в отделениях. Все прооперированы", - сообщила Пащенко.
Она добавила, что при стабилизации состояния пострадавших существует возможность прохождения их лечения в других федеральных клиниках РФ. Пострадавшим оказывается медицинская помощь квалифицированными психологами.
Ранее глава ЛНР Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них 1 ребенок. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8
© Фото : RT/Telegram

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8
© Фото : RT/Telegram

Уже известно о 28 жертвах.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8
© РИА Новости

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

Разбор завалов шел всю ночь.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8
© Фото : RT/Telegram

На фото — последствия обстрела.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8
© РИА Новости

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по пекарне в Лисичанске
 
 
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