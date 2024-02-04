https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925304262.html
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Лисичанска
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Лисичанска - РИА Новости, 04.02.2024
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Лисичанска
Четверо пострадавших из десяти при обстреле Лисичанска находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации республиканской клинической больницы, сообщила... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T11:06
2024-02-04T11:06
2024-02-04T12:16
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
удар всу по пекарне в лисичанске
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ЛУГАНСК, 4 фев – РИА Новости. Четверо пострадавших из десяти при обстреле Лисичанска находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации республиканской клинической больницы, сообщила журналистам министр здравоохранения Луганской народной республики Наталия Пащенко. "Десять мирных жителей доставлены в лечебные учреждения, всем оказана медицинская помощь. Четыре человека получают лечение амбулаторно, шесть человек ночью переведены в Главную республиканскую клиническую больницу. Четыре человека – это крайне тяжелое состояние, они находятся в реанимации, и два человека в тяжелом состоянии находятся в отделениях. Все прооперированы", - сообщила Пащенко. Она добавила, что при стабилизации состояния пострадавших существует возможность прохождения их лечения в других федеральных клиниках РФ. Пострадавшим оказывается медицинская помощь квалифицированными психологами. Ранее глава ЛНР Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них 1 ребенок. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.
лисичанск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Министр здравоохранения ЛНР о пострадавших в Лисичанске
Министр здравоохранения ЛНР о пострадавших в Лисичанске
2024-02-04T11:06
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Пострадавший об обстреле пекарни в Лисичанске
Пострадавший об обстреле пекарни в Лисичанске
2024-02-04T11:06
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Лисичанска
Минздрав: четверо из десяти пострадавших в Лисичанске находятся в реанимации