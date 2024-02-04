Илзе Лиепа: притеснение русского населения в Прибалтике — это нечеловечно
Илзе Лиепа дала откровенное интервью накануне своего юбилейного вечера в Москве
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе ЛиепаРоссийская балерина и актриса Илзе Лиепа
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Светлана Вовк. В Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко 5 февраля состоится юбилейный вечер российской балерины и актрисы Илзе Лиепа. Она выступит в главной роли в своем мультижанровом спектакле-концерте "Мой отец Марис Лиепа", на сцену выйдут и звезды балета Большого и Мариинского театров. Перед спектаклем артистка рассказала в интервью РИА Новости об отношении к родителям, о том, как отреагировала на на то, что правительство Литвы собирается лишить ее гражданства, о детской мечте и уникальном проекте ее благотворительного фонда.
— Илзе, когда возникла идея юбилейного спектакля?
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
Участники спектакля Илзе Лиепы, посвященного ее отцу
Участники спектакля Илзе Лиепы, посвященного ее отцу
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
1 из 4
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
Участники спектакля Илзе Лиепы "Мой отец Марис Лиепа"
Участники спектакля Илзе Лиепы "Мой отец Марис Лиепа"
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
2 из 4
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
Участники спектакля Илзе Лиепы
Участники спектакля Илзе Лиепы
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
3 из 4
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
Участники спектакля-концерта Илзе Лиепы
Участники спектакля-концерта Илзе Лиепы
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
4 из 4
Участники спектакля Илзе Лиепы, посвященного ее отцу
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
1 из 4
Участники спектакля Илзе Лиепы "Мой отец Марис Лиепа"
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
2 из 4
Участники спектакля Илзе Лиепы
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
3 из 4
Участники спектакля-концерта Илзе Лиепы
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
4 из 4
— В юбилейный год моего отца. Я очень люблю этот спектакль и играю его до сих пор по всей России. В Москве — редко. Хотелось в свой юбилей показать зрителям, что мне дорого, близко.
— Отец для вас кумир? Всегда ли складывались отношения с ним? Вы — папина дочка?
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе ЛиепаРоссийская балерина и актриса Илзе Лиепа
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
Российская балерина и актриса Илзе Лиепа
— Знаете, это удивительное свойство человеческой памяти — забывать плохое и помнить только хорошее. Наверное, были какие-то сложности. Но про них не думаешь, а видишь отца и, конечно, потрясающую маму, которая была актрисой, в превосходной степени. И это замечательно, что Господь дает именно такой взгляд. Я благодарю Бога, что такие родители нам достались.
— Илзе, в ноябре прошлого года правительство Литвы собиралось лишить вас гражданства за ваши высказывания в поддержку России. Не осуществили они еще свои замыслы?
— Я сама знаю всю эту историю из СМИ, не вдавалась в нюансы. Вероятно, если Литва обсуждала все это на таком высоком уровне, то процесс запущен. Не уточняла.
— Как вы вообще относитесь к этой ситуации?
— Я понимаю, что мы сейчас находимся на разных берегах, и желаю им как можно быстрее прийти в себя и опомниться. Это, разумеется, ситуация неприятная. Не то, что меня лишат гражданства, а то, что происходит между странами Балтии и Россией, что там притесняют русскоязычное население, которого так много, особенно в Литве и Латвии. Это все очень дико и просто совершенно нечеловечно. Но, знаете, уже не удивительно, учитывая, что все последнее время мы видим столько лжи и манипулирования понятиями.
— Ваш зарубежный гастрольный график нарушился в связи с вашей позицией?
— А у меня нет никаких зарубежных выступлений, и не хочется, чтобы они у меня были, пока страна находится в состоянии военной операции. Совершенно не хочется никуда ехать.
— А ваши иностранные коллеги не отвернулись от вас после вашей поддержки СВО? Личные отношения сохранились?
— Все по-разному. Кто-то из них понимает ситуацию, как и мы, кто-то нет. Соответственно, и отношения с кем-то сохранились, с кем-то нет.
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе ЛиепаРоссийская балерина и актриса Илзе Лиепа
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
Российская балерина и актриса Илзе Лиепа
— Как сейчас развивается ваш благотворительный фонд?
— Я прекрасно понимаю, что танец может быть мощным оружием в воспитании подрастающего поколения. У нас есть национальный многоуровневый проект "Весна священная", который включает в себя мастер-классы, секции, работу с педагогами-хореографами, чтобы они понимали, как привить ребятам вкус, нравственные позиции. При поддержке президентского гранта мы реализовали масштабный проект "Русский балет навсегда". Он начался как раз тогда, когда стали отменять русскую культуру по всему миру, когда из театров исчезли имена иностранных хореографов. А мы дали понять, что прекрасно проживем и в этих условиях: у нас огромная страна и огромный пласт талантливых людей. В этом проекте была творческая лаборатория для молодых хореографов, чтобы помочь им сформировать самобытный современный язык танца, подготовить их к работе на площадках оперных театров.
— Для вас важно воспитать именно звезд балета или главное — познакомить учеников с искусством, привить им вкус, трудолюбие?
— Русская национальная балетная школа, художественным руководителем которой я являюсь и которую мы создали с моей подругой и партнером Марией Субботовской более 20 лет назад, — это прежде всего особое пространство воспитания искусством.
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе ЛиепаРоссийская балерина и актриса Илзе Лиепа
Российская балерина и актриса Илзе Лиепа
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
1 из 3
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
Балерина и актриса Илзе Лиепа
Балерина и актриса Илзе Лиепа
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
2 из 3
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
Илзе Лиепа
Илзе Лиепа
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
3 из 3
Российская балерина и актриса Илзе Лиепа
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
1 из 3
Балерина и актриса Илзе Лиепа
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
2 из 3
Илзе Лиепа
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
3 из 3
— А вы хотели с раннего детства стать балериной? Или были какие-то другие мечты?
— Мечты были другие: продавать мороженное и стать укротительницей тигров (смеется).
— Так любили цирк?
— Нет. Мне тогда казалось, что если со мной рядом будут большие страшные хищники, то я буду уверенной в себе по жизни.
— Вы признавались в одном из интервью, что в юности были неуверенной и угловатой. Как побороли эти комплексы?
— Если честно, уже не помню (смеется). Может быть, за работой и не замечаешь, как происходят изменения — в себе самой в том числе.
— У вас растет дочка. Чем она занимается, хватает на нее времени?
— Хватает. И мы стараемся ценить это время с семьей. Дочка — уже ученица Академии хореографии.
— Илзе, вы прекрасно выглядите. Как удается сохранять такую великолепную форму?
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе ЛиепаРоссийская балерина и актриса Илзе Лиепа
Российская балерина и актриса Илзе Лиепа
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
1 из 3
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
Балерина Илзе Лиепа
Балерина Илзе Лиепа
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
2 из 3
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
Илзе Лиепа
Илзе Лиепа
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
3 из 3
Российская балерина и актриса Илзе Лиепа
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
1 из 3
Балерина Илзе Лиепа
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
2 из 3
Илзе Лиепа
© Фото : предоставлено организаторами юбилейного вечера Илзе Лиепа
3 из 3
— Когда работаю, тогда и форма сохраняется. Даешь себе поблажку — теряется очень быстро.
— Что у вас в ближайших творческих планах?
— Мы в наших школах в Москве и Петербурге уже готовим два спектакля. В Питере это "Спящая красавица" в Детском театре танца Бориса Эйфмана, а в Москве — "Лебединое озеро" на сцене зала "Заря". Так что все очень по-взрослому.