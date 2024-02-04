https://ria.ru/20240204/kologrivyy-1925314927.html

Звезда "Слова пацана" попал в скандал на Первом канале

Звезда "Слова пацана" попал в скандал на Первом канале - РИА Новости, 04.02.2024

Звезда "Слова пацана" попал в скандал на Первом канале

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый устроил скандал в эфире передачи Александра Гордона "Закрытый показ". РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T13:29

2024-02-04T13:29

2024-02-04T15:46

александр гордон

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый устроил скандал в эфире передачи Александра Гордона "Закрытый показ".Ведущий попросил актера высказаться в нескольких словах о смысле фильма Евгения Григорьева "Подельники"."Я считаю, что кино про наше сознание, и про наш быт, и про последствия, которые, так скажем, в нашем быту возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем, нужды определенной", — ответил Кологривый.Гордон попросил сформулировать мысль яснее, на что актер заявил, что может закончить вообще всю передачу в трех словах, и обвинил телеведущего в тоталитаризме.Гордон объяснил, что ведущий — он, и если актера это не устраивает, то он может покинуть студию. Кологривый заявил, что не найдет общего языка с ведущим, и ушел.

https://ria.ru/20231127/kinoprokat-1912007919.html

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александр гордон