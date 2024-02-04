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Звезда "Слова пацана" попал в скандал на Первом канале - РИА Новости, 04.02.2024
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13:29 04.02.2024 (обновлено: 15:46 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/kologrivyy-1925314927.html
Звезда "Слова пацана" попал в скандал на Первом канале
Звезда "Слова пацана" попал в скандал на Первом канале - РИА Новости, 04.02.2024
Звезда "Слова пацана" попал в скандал на Первом канале
Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый устроил скандал в эфире передачи Александра Гордона "Закрытый показ". РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T13:29
2024-02-04T15:46
александр гордон
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый устроил скандал в эфире передачи Александра Гордона "Закрытый показ".Ведущий попросил актера высказаться в нескольких словах о смысле фильма Евгения Григорьева "Подельники"."Я считаю, что кино про наше сознание, и про наш быт, и про последствия, которые, так скажем, в нашем быту возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем, нужды определенной", — ответил Кологривый.Гордон попросил сформулировать мысль яснее, на что актер заявил, что может закончить вообще всю передачу в трех словах, и обвинил телеведущего в тоталитаризме.Гордон объяснил, что ведущий — он, и если актера это не устраивает, то он может покинуть студию. Кологривый заявил, что не найдет общего языка с ведущим, и ушел.
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александр гордон
Александр Гордон
Звезда "Слова пацана" попал в скандал на Первом канале

Звезда "Слова пацана" Кологривый со скандалом покинул передачу Гордона

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Никита Кологривый
Актер Никита Кологривый - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актер Никита Кологривый. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый устроил скандал в эфире передачи Александра Гордона "Закрытый показ".
Ведущий попросил актера высказаться в нескольких словах о смысле фильма Евгения Григорьева "Подельники".
"Я считаю, что кино про наше сознание, и про наш быт, и про последствия, которые, так скажем, в нашем быту возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем, нужды определенной", — ответил Кологривый.
Гордон попросил сформулировать мысль яснее, на что актер заявил, что может закончить вообще всю передачу в трех словах, и обвинил телеведущего в тоталитаризме.
Гордон объяснил, что ведущий — он, и если актера это не устраивает, то он может покинуть студию. Кологривый заявил, что не найдет общего языка с ведущим, и ушел.
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