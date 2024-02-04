https://ria.ru/20240204/kherson-1925322720.html

Украинские СМИ заявили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ заявили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 04.02.2024

Украинские СМИ заявили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T14:52

2024-02-04T14:52

2024-02-04T14:52

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

херсон

херсонская область

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2024

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херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, россия