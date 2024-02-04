https://ria.ru/20240204/izrail-1925327283.html

ЦАХАЛ уничтожил 17 батальонов ХАМАС при операции в Газе, заявил Нетаньяху

ЦАХАЛ уничтожил 17 батальонов ХАМАС при операции в Газе, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 04.02.2024

ЦАХАЛ уничтожил 17 батальонов ХАМАС при операции в Газе, заявил Нетаньяху

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за время операции в секторе Газа ликвидировала 17 из 24 батальонов движения ХАМАС, оставшиеся продолжают действовать на юге... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T15:30

2024-02-04T15:30

2024-02-04T15:42

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

хамас

израиль

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за время операции в секторе Газа ликвидировала 17 из 24 батальонов движения ХАМАС, оставшиеся продолжают действовать на юге анклава, заявил в воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху."На сегодняшний день мы ликвидировали 17 из 24 батальонов. Большинство оставшихся батальонов находятся на юге сектора Газа и в Рафахе, мы доберемся и до них", - заявил премьер на заседании кабинета министров.По словам Нетаньяху, для полной ликвидации ХАМАС, помимо ликвидации батальонов, необходимы еще две вещи - довести до конца "операции по зачистке" оставшихся сил ХАМАС и полностью уничтожить подземную инфраструктуру."Наши силы заняты этим на на всех участках , и это требует еще больше времени", - добавил премьер.Нетаньяху вновь подчеркнул, что Израиль не закончит войну в Газе, пока не достигнет всех ее целей: ликвидации ХАМАС, возвращения всех похищенных и гарантий, что Газа больше не будет представлять угрозу Израилю.

https://ria.ru/20240204/konflikt-1915630213.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас, израиль, биньямин нетаньяху