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ЦАХАЛ уничтожил 17 батальонов ХАМАС при операции в Газе, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 04.02.2024
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15:30 04.02.2024 (обновлено: 15:42 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/izrail-1925327283.html
ЦАХАЛ уничтожил 17 батальонов ХАМАС при операции в Газе, заявил Нетаньяху
ЦАХАЛ уничтожил 17 батальонов ХАМАС при операции в Газе, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 04.02.2024
ЦАХАЛ уничтожил 17 батальонов ХАМАС при операции в Газе, заявил Нетаньяху
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за время операции в секторе Газа ликвидировала 17 из 24 батальонов движения ХАМАС, оставшиеся продолжают действовать на юге... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:30
2024-02-04T15:42
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
хамас
израиль
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за время операции в секторе Газа ликвидировала 17 из 24 батальонов движения ХАМАС, оставшиеся продолжают действовать на юге анклава, заявил в воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху."На сегодняшний день мы ликвидировали 17 из 24 батальонов. Большинство оставшихся батальонов находятся на юге сектора Газа и в Рафахе, мы доберемся и до них", - заявил премьер на заседании кабинета министров.По словам Нетаньяху, для полной ликвидации ХАМАС, помимо ликвидации батальонов, необходимы еще две вещи - довести до конца "операции по зачистке" оставшихся сил ХАМАС и полностью уничтожить подземную инфраструктуру."Наши силы заняты этим на на всех участках , и это требует еще больше времени", - добавил премьер.Нетаньяху вновь подчеркнул, что Израиль не закончит войну в Газе, пока не достигнет всех ее целей: ликвидации ХАМАС, возвращения всех похищенных и гарантий, что Газа больше не будет представлять угрозу Израилю.
https://ria.ru/20240204/konflikt-1915630213.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас, израиль, биньямин нетаньяху
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, ХАМАС, Израиль, Биньямин Нетаньяху
ЦАХАЛ уничтожил 17 батальонов ХАМАС при операции в Газе, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: ЦАХАЛ ликвидировал 17 из 24 батальонов ХАМАС при операции в Газе

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за время операции в секторе Газа ликвидировала 17 из 24 батальонов движения ХАМАС, оставшиеся продолжают действовать на юге анклава, заявил в воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху.
"На сегодняшний день мы ликвидировали 17 из 24 батальонов. Большинство оставшихся батальонов находятся на юге сектора Газа и в Рафахе, мы доберемся и до них", - заявил премьер на заседании кабинета министров.
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По словам Нетаньяху, для полной ликвидации ХАМАС, помимо ликвидации батальонов, необходимы еще две вещи - довести до конца "операции по зачистке" оставшихся сил ХАМАС и полностью уничтожить подземную инфраструктуру.
"Наши силы заняты этим на на всех участках , и это требует еще больше времени", - добавил премьер.
Нетаньяху вновь подчеркнул, что Израиль не закончит войну в Газе, пока не достигнет всех ее целей: ликвидации ХАМАС, возвращения всех похищенных и гарантий, что Газа больше не будет представлять угрозу Израилю.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреХАМАСИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
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