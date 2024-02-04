https://ria.ru/20240204/dtp-1925354130.html
В Брянской области в ДТП с автобусом погибли два человека
В Брянской области в ДТП с автобусом погибли два человека - РИА Новости, 04.02.2024
В Брянской области в ДТП с автобусом погибли два человека
Два человека погибли в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Трубчевском районе Брянской области, сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T19:12
2024-02-04T19:12
2024-02-04T19:12
происшествия
брянская область
трубчевский район
брянск
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Трубчевском районе Брянской области, сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона. По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло около 12 часов 35 минут на 29 километре автодороги Брянск-Новозыбков-Трубчевск вблизи села Рябчевск Трубчевского района. "По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь в направлении города Брянска, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автобусом Vector под управлением 60-летнего водителя. В результате ДТП погибли 2 пассажира легковушки, а ее водитель с различными травмами госпитализирован", – говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что по факту ДТП полицией проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
брянская область
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происшествия, брянская область, трубчевский район, брянск
Происшествия, Брянская область, Трубчевский район, Брянск
В Брянской области в ДТП с автобусом погибли два человека
ГИБДД: в Брянской области в ДТП с автобусом погибли два человека