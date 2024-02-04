Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области в ДТП с автобусом погибли два человека - РИА Новости, 04.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/dtp-1925354130.html
В Брянской области в ДТП с автобусом погибли два человека
В Брянской области в ДТП с автобусом погибли два человека - РИА Новости, 04.02.2024
В Брянской области в ДТП с автобусом погибли два человека
Два человека погибли в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Трубчевском районе Брянской области, сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T19:12
2024-02-04T19:12
происшествия
брянская область
трубчевский район
брянск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921269253_0:243:3093:1983_1920x0_80_0_0_32db5c8e9be10f46170a951bdfb69905.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Трубчевском районе Брянской области, сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона. По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло около 12 часов 35 минут на 29 километре автодороги Брянск-Новозыбков-Трубчевск вблизи села Рябчевск Трубчевского района. "По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь в направлении города Брянска, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автобусом Vector под управлением 60-летнего водителя. В результате ДТП погибли 2 пассажира легковушки, а ее водитель с различными травмами госпитализирован", – говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что по факту ДТП полицией проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
брянская область
трубчевский район
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921269253_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_4654db9d19c4ea519fd2438cba621c25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, трубчевский район, брянск
Происшествия, Брянская область, Трубчевский район, Брянск
В Брянской области в ДТП с автобусом погибли два человека

ГИБДД: в Брянской области в ДТП с автобусом погибли два человека

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Трубчевском районе Брянской области, сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло около 12 часов 35 минут на 29 километре автодороги Брянск-Новозыбков-Трубчевск вблизи села Рябчевск Трубчевского района.
ДТП в Славянске-на-Кубани - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах
5 декабря 2023, 22:18
"По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь в направлении города Брянска, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автобусом Vector под управлением 60-летнего водителя. В результате ДТП погибли 2 пассажира легковушки, а ее водитель с различными травмами госпитализирован", – говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что по факту ДТП полицией проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства случившегося.
На месте ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Крупные ДТП на остановках общественного транспорта в России
24 августа 2023, 16:15
 
ПроисшествияБрянская областьТрубчевский районБрянск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала