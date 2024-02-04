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В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли два человека - РИА Новости, 04.02.2024
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18:11 04.02.2024 (обновлено: 18:18 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/dtp-1925347560.html
В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли два человека
В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли два человека - РИА Новости, 04.02.2024
В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли два человека
Два человека погибли, один пострадал в ДТП с автобусом и легковушкой на трассе Екатеринбург - Реж - Алапаевск в Свердловской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T18:11
2024-02-04T18:18
происшествия
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал в ДТП с автобусом и легковушкой на трассе Екатеринбург - Реж - Алапаевск в Свердловской области, сообщает пресс-служба областного ГИБДД. По данным ведомства, на 16-м километре автодороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск столкнулись машина Suzuki и междугородний автобус Yutong, двигавшийся по маршруту №816 из Екатеринбурга в Реж. "Погибли два пассажира легкового автомобиля, водитель доставлен в больницу. Автоинспекторы установили, что в момент ДТП в салоне автобуса находились 24 пассажира, они не пострадали", - говорится в сообщении. Пассажиры автобуса направлены до места назначения попутным транспортом. Движение на участке трассы, где случилась авария, не ограничено, уточняют в пресс-службе.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, ГИБДД МВД РФ
В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли два человека

ГИБДД: в Свердловской области в ДТП с автобусом погибли два человека

© Фото : ГИБДД Свердловской области/TelegramДТП на 16 км автодороги "Екатеринбург- Реж-Алапаевск" Березовского района Свердловской области
ДТП на 16 км автодороги Екатеринбург- Реж-Алапаевск Березовского района Свердловской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© Фото : ГИБДД Свердловской области/Telegram
ДТП на 16 км автодороги "Екатеринбург- Реж-Алапаевск" Березовского района Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал в ДТП с автобусом и легковушкой на трассе Екатеринбург - Реж - Алапаевск в Свердловской области, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.
По данным ведомства, на 16-м километре автодороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск столкнулись машина Suzuki и междугородний автобус Yutong, двигавшийся по маршруту №816 из Екатеринбурга в Реж.
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"Погибли два пассажира легкового автомобиля, водитель доставлен в больницу. Автоинспекторы установили, что в момент ДТП в салоне автобуса находились 24 пассажира, они не пострадали", - говорится в сообщении.
Пассажиры автобуса направлены до места назначения попутным транспортом. Движение на участке трассы, где случилась авария, не ограничено, уточняют в пресс-службе.
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