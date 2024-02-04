https://ria.ru/20240204/donbass-1925327381.html

Число пострадавших от обстрелов ВСУ Донецка и Горловки выросло до четырех

Число пострадавших от обстрелов ВСУ Донецка и Горловки выросло до четырех - РИА Новости, 04.02.2024

Число пострадавших от обстрелов ВСУ Донецка и Горловки выросло до четырех

Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка и Горловки со стороны украинских войск, выросло до четырех, сообщает в своем Telegram-канале... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T15:31

2024-02-04T15:31

2024-02-04T15:31

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка и Горловки со стороны украинских войск, выросло до четырех, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в воскресенье мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ранении двух мирных жителей при обстреле Куйбышевского района города. "Кировский район (Донецка - ред.): в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Кирова, 288 ранен мужчина 1971 года рождения", - сообщает представительство.Кроме того, по данным представительства, также пострадал один мирный житель Горловки.

донецк

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины