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Число пострадавших от обстрелов ВСУ Донецка и Горловки выросло до четырех
Число пострадавших от обстрелов ВСУ Донецка и Горловки выросло до четырех - РИА Новости, 04.02.2024
Число пострадавших от обстрелов ВСУ Донецка и Горловки выросло до четырех
Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка и Горловки со стороны украинских войск, выросло до четырех, сообщает в своем Telegram-канале... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:31
2024-02-04T15:31
2024-02-04T15:31
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка и Горловки со стороны украинских войск, выросло до четырех, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в воскресенье мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ранении двух мирных жителей при обстреле Куйбышевского района города. "Кировский район (Донецка - ред.): в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Кирова, 288 ранен мужчина 1971 года рождения", - сообщает представительство.Кроме того, по данным представительства, также пострадал один мирный житель Горловки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших от обстрелов ВСУ Донецка и Горловки выросло до четырех
В ДНР сообщили о четырех пострадавших при обстрелах ВСУ Донецка и Горловки