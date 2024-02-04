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Число пострадавших от обстрелов ВСУ Донецка и Горловки выросло до четырех - РИА Новости, 04.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:31 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/donbass-1925327381.html
Число пострадавших от обстрелов ВСУ Донецка и Горловки выросло до четырех
Число пострадавших от обстрелов ВСУ Донецка и Горловки выросло до четырех - РИА Новости, 04.02.2024
Число пострадавших от обстрелов ВСУ Донецка и Горловки выросло до четырех
Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка и Горловки со стороны украинских войск, выросло до четырех, сообщает в своем Telegram-канале... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:31
2024-02-04T15:31
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка и Горловки со стороны украинских войск, выросло до четырех, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в воскресенье мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ранении двух мирных жителей при обстреле Куйбышевского района города. &quot;Кировский район (Донецка - ред.): в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Кирова, 288 ранен мужчина 1971 года рождения&quot;, - сообщает представительство.Кроме того, по данным представительства, также пострадал один мирный житель Горловки.
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происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших от обстрелов ВСУ Донецка и Горловки выросло до четырех

В ДНР сообщили о четырех пострадавших при обстрелах ВСУ Донецка и Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка и Горловки со стороны украинских войск, выросло до четырех, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее в воскресенье мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ранении двух мирных жителей при обстреле Куйбышевского района города.
«

"Кировский район (Донецка - ред.): в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Кирова, 288 ранен мужчина 1971 года рождения", - сообщает представительство.

Кроме того, по данным представительства, также пострадал один мирный житель Горловки.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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