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В Сочи завели дело на мужчину, зарезавшего собаку косой на улице - РИА Новости, 04.02.2024
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09:02 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/delo-1925288916.html
В Сочи завели дело на мужчину, зарезавшего собаку косой на улице
В Сочи завели дело на мужчину, зарезавшего собаку косой на улице - РИА Новости, 04.02.2024
В Сочи завели дело на мужчину, зарезавшего собаку косой на улице
Мужчина, который днем в субботу зарезал собаку складной косой на улице в Сочи, арестовали, против него возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T09:02
2024-02-04T09:02
происшествия
сочи
краснодарский край
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СИРИУС, 4 фев – РИА Новости. Мужчина, который днем в субботу зарезал собаку складной косой на улице в Сочи, арестовали, против него возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале. Накануне сочинское УВД информировало, что в Хостинском районе курорта мужчина при свете дня зарезал собаку складной косой. "В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными - ред.) он находится под арестом. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
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происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи завели дело на мужчину, зарезавшего собаку косой на улице

В Сочи завели уголовное дело на мужчину, зарезавшего собаку складной косой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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СИРИУС, 4 фев – РИА Новости. Мужчина, который днем в субботу зарезал собаку складной косой на улице в Сочи, арестовали, против него возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.
Накануне сочинское УВД информировало, что в Хостинском районе курорта мужчина при свете дня зарезал собаку складной косой.
"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными - ред.) он находится под арестом. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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ПроисшествияСочиКраснодарский край
 
 
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