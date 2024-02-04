https://ria.ru/20240204/delo-1925288916.html

В Сочи завели дело на мужчину, зарезавшего собаку косой на улице

В Сочи завели дело на мужчину, зарезавшего собаку косой на улице - РИА Новости, 04.02.2024

В Сочи завели дело на мужчину, зарезавшего собаку косой на улице

Мужчина, который днем в субботу зарезал собаку складной косой на улице в Сочи, арестовали, против него возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T09:02

2024-02-04T09:02

2024-02-04T09:02

происшествия

сочи

краснодарский край

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СИРИУС, 4 фев – РИА Новости. Мужчина, который днем в субботу зарезал собаку складной косой на улице в Сочи, арестовали, против него возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале. Накануне сочинское УВД информировало, что в Хостинском районе курорта мужчина при свете дня зарезал собаку складной косой. "В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными - ред.) он находится под арестом. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231210/sobaka-1914926744.html

сочи

краснодарский край

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происшествия, сочи, краснодарский край