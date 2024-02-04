https://ria.ru/20240204/chili-1925329881.html
Число погибших из-за лесных пожаров в Чили возросло до 51
Число погибших из-за лесных пожаров в Чили возросло до 51 - РИА Новости, 04.02.2024
Число погибших из-за лесных пожаров в Чили возросло до 51
Число погибших в результате лесных пожаров в Чили возросло до 51 человека, сообщила глава МВД Каролина Тоа. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:48
2024-02-04T15:48
2024-02-04T15:48
в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Число погибших в результате лесных пожаров в Чили возросло до 51 человека, сообщила глава МВД Каролина Тоа. В субботу президент страны Габриэль Борич сообщал о 46 погибших. "За эти часы, прошедшие с момента выступления президента, погибли еще пять человек", - заявила Тоа. Заявление министра транслировалось на Youtube-канале правительства Чили. Ранее глава МВД Чили сообщала, что по всей стране действуют 92 пожара, 29 из них находятся в стадии тушения, а еще 40 - под контролем. Президент Чили Габриэль Борич ранее объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе Вальпараисо из-за лесных пожаров.
https://ria.ru/20240204/tokio-1925297258.html
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в мире, чили, габриэль борич, вальпараисо (город)
В мире, Чили, Габриэль Борич, Вальпараисо (город)
Число погибших из-за лесных пожаров в Чили возросло до 51
МВД: число погибших из-за лесных пожаров в Чили возросло до 51