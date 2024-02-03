https://ria.ru/20240203/zemletryasenie-1925208723.html

На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение

На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение - РИА Новости, 03.02.2024

На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на границе Киргизии и КНР, сообщает киргизский институт сейсмологии. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T14:38

2024-02-03T14:38

2024-02-03T14:40

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БИШКЕК, 3 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на границе Киргизии и КНР, сообщает киргизский институт сейсмологии.По его данным, подземные толчки магнитудой 5,2 произошли в 14:36 (11:36 мск) в субботу. Эпицентр находился на территории Китая рядом с местом, где 23 января произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Колебания земной коры из-за географической близости ощущались и на территории Киргизии. В ближайших к эпицентру киргизских населенных пунктах Ыштык и Бедель интенсивность толчков составила от 3,5 до 3 баллов. По данным института сейсмологии Киргизии, землетрясение магнитудой 7 произошло в ночь на 23 января в 00.09 (21.09 мск) на территории Китая неподалеку от киргизской границы, в 339 километрах от Бишкека. После первого наиболее сильного толчка последовали порядка десяти афтершоков магнитудой от 3 до 6. В последующие дни в этом районе были зафиксированы еще порядка 30 чувствительных землетрясений магнитудой до 5,9. Как сообщили в МЧС республики, жертв и пострадавших в результате подземных толчков на территории Киргизии нет.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, китай