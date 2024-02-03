https://ria.ru/20240203/zemletryasenie-1925208723.html
На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение
На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение - РИА Новости, 03.02.2024
На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на границе Киргизии и КНР, сообщает киргизский институт сейсмологии. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T14:38
2024-02-03T14:38
2024-02-03T14:40
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БИШКЕК, 3 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на границе Киргизии и КНР, сообщает киргизский институт сейсмологии.По его данным, подземные толчки магнитудой 5,2 произошли в 14:36 (11:36 мск) в субботу. Эпицентр находился на территории Китая рядом с местом, где 23 января произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Колебания земной коры из-за географической близости ощущались и на территории Киргизии. В ближайших к эпицентру киргизских населенных пунктах Ыштык и Бедель интенсивность толчков составила от 3,5 до 3 баллов. По данным института сейсмологии Киргизии, землетрясение магнитудой 7 произошло в ночь на 23 января в 00.09 (21.09 мск) на территории Китая неподалеку от киргизской границы, в 339 километрах от Бишкека. После первого наиболее сильного толчка последовали порядка десяти афтершоков магнитудой от 3 до 6. В последующие дни в этом районе были зафиксированы еще порядка 30 чувствительных землетрясений магнитудой до 5,9. Как сообщили в МЧС республики, жертв и пострадавших в результате подземных толчков на территории Киргизии нет.
https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киргизия, китай
На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на границе Киргизии и Китая
БИШКЕК, 3 фев - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на границе Киргизии и КНР, сообщает киргизский институт сейсмологии
.
По его данным, подземные толчки магнитудой 5,2 произошли в 14:36 (11:36 мск) в субботу. Эпицентр находился на территории Китая рядом с местом, где 23 января произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Колебания земной коры из-за географической близости ощущались и на территории Киргизии. В ближайших к эпицентру киргизских населенных пунктах Ыштык и Бедель интенсивность толчков составила от 3,5 до 3 баллов.
По данным института сейсмологии Киргизии, землетрясение магнитудой 7 произошло в ночь на 23 января в 00.09 (21.09 мск) на территории Китая неподалеку от киргизской границы, в 339 километрах от Бишкека
. После первого наиболее сильного толчка последовали порядка десяти афтершоков магнитудой от 3 до 6. В последующие дни в этом районе были зафиксированы еще порядка 30 чувствительных землетрясений магнитудой до 5,9.
Как сообщили в МЧС республики, жертв и пострадавших в результате подземных толчков на территории Киргизии нет.
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