"Начать переговоры". Поляки выступили с радикальным требованием по Украине
RP: поляки высказались за защиту Польшей приграничных территорий Украины
© AP Photo / Michal DyjukПусковые установки ракет "Патриот", размещенные в Польше
© AP Photo / Michal Dyjuk
Пусковые установки ракет "Патриот", размещенные в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Большинство поляков выступают за защиту Польшей воздушного пространства над приграничными территориями Украины, сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные своего опроса.
Респондентов спрашивали, "должна ли Польша начать переговоры с НАТО и Украиной на тему защиты поляками воздушного пространства над приграничной территорией Украины". Такое соглашение позволит полякам сбивать российские ракеты над украинской территорией.
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"За то, чтобы начать такие переговоры, высказались аж 69,3 процента опрошенных, против — 17,6 процента, не имели мнения по этому поводу 13,1 процента респондентов", — приводит данные издание.
Издание также привело комментарий министерства обороны Польши. Там журналистов заверили, что Варшава ограничится усилением ПВО на собственных территориях, поскольку прямое вмешательство Польши и НАТО в украинский конфликт "невозможно".
Двадцать девятого декабря оперативное командование видов вооруженных сил республики сообщило, что в этот день в воздушное пространство Польши со стороны границы с Украиной влетел неопознанный воздушный объект, который с момента пересечения границы до места исчезновения сигнала наблюдался средствами радиолокации. Оперативный командир РСЗ привел в действие имеющиеся силы и средства.
В тот же день временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил РИА Новости, что российская сторона не станет давать объяснений о ракетном инциденте в Польше, пока ей не предъявят конкретных доказательств.
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