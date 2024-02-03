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В ГД заявили, что отставка Залужного станет для него политической расправой - РИА Новости, 03.02.2024
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21:53 03.02.2024 (обновлено: 22:18 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/zaluzhnyy-1925261971.html
В ГД заявили, что отставка Залужного станет для него политической расправой
В ГД заявили, что отставка Залужного станет для него политической расправой - РИА Новости, 03.02.2024
В ГД заявили, что отставка Залужного станет для него политической расправой
Возможная отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного станет для него политической расправой со стороны режима Владимира Зеленского, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T21:53
2024-02-03T22:18
в мире
украина
валерий залужный
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Возможная отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного станет для него политической расправой со стороны режима Владимира Зеленского, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев уведомил Белый дом о том, что Владимир Зеленский решил уволить Залужного, Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил его. "В данном случае Зеленский такой же провальный менеджер, как и Залужный, да еще и с полным набором признаков зради (предательства – ред.). Зеленский, чтобы задержаться у власти под надуманными предлогами, собственноручно отменил президентские выборы и пытается все свои просчеты и неудачи повесить на подчиненного. Поэтому в данном случае возможная отставка Залужного - это не кадровая ротация, а откровенная политическая расправа", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский является "зависимой прозападной марионеткой, действующий в интересах других государств". "И в отличие от Залужного у Зеленского нет поддержки от многократно преданного им украинского народа", - подчеркнул депутат. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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в мире, украина, валерий залужный, михаил шеремет
В мире, Украина, Валерий Залужный, Михаил Шеремет
В ГД заявили, что отставка Залужного станет для него политической расправой

Депутат ГД заявил, что отставка Залужного станет для него политической расправой

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Возможная отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного станет для него политической расправой со стороны режима Владимира Зеленского, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев уведомил Белый дом о том, что Владимир Зеленский решил уволить Залужного, Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил его.
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"В данном случае Зеленский такой же провальный менеджер, как и Залужный, да еще и с полным набором признаков зради (предательства – ред.). Зеленский, чтобы задержаться у власти под надуманными предлогами, собственноручно отменил президентские выборы и пытается все свои просчеты и неудачи повесить на подчиненного. Поэтому в данном случае возможная отставка Залужного - это не кадровая ротация, а откровенная политическая расправа", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский является "зависимой прозападной марионеткой, действующий в интересах других государств". "И в отличие от Залужного у Зеленского нет поддержки от многократно преданного им украинского народа", - подчеркнул депутат.
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Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.
Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
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