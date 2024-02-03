https://ria.ru/20240203/zakonoproekt-1925222023.html

На Украине хотят начать призывать заключенных в ВСУ

На Украине хотят начать призывать заключенных в ВСУ - РИА Новости, 03.02.2024

На Украине хотят начать призывать заключенных в ВСУ

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил в Telegram-канале, что работает над альтернативным законопроектом о мобилизации, в котором... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T16:28

2024-02-03T16:28

2024-02-03T16:28

специальная военная операция на украине

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украина

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил в Telegram-канале, что работает над альтернативным законопроектом о мобилизации, в котором предусмотрит порядок призыва заключенных в ряды ВСУ, по его мнению, это "хорошая возможность" для осуществления ротации военнослужащих. "В альтернативном законопроекте я буду четко прописывать порядок мобилизации заключенных. Нам нужно заменить (военнослужащих - ред.) на фронте. И это будет хорошая возможность сделать это", - написал Гончаренко*. Ранее 18 января замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая заявила, что минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан. По ее утверждению, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды ВСУ находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ria.ru/20240129/mobilizatsii-1924100901.html

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в мире, украина, алексей гончаренко, вооруженные силы украины