https://ria.ru/20240203/zakharova-1925203966.html

Захарова выступила с предупреждением по Украине

Захарова выступила с предупреждением по Украине - РИА Новости, 03.02.2024

Захарова выступила с предупреждением по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова спрогнозировала следующий шаг киевских властей после решения синода раскольнической Православной церкви... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T13:57

2024-02-03T13:57

2024-02-03T14:36

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верховная рада украины

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова спрогнозировала следующий шаг киевских властей после решения синода раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) исключить из церковного календаря День памяти святого князя Александра Невского. "Это только начало. Ждите канонизацию Бандеры", — написала она в Telegram-канале.О таком решении синод ПЦУ сообщил в субботу утром. Вместо этого 23 ноября Православная церковь Украины будет праздновать память другого Александра — первоначальника обители Неусыпных. До сих пор этот день отмечался 7 марта. В последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах бывшей советской республики местные администрации запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а Верховная рада приняла в первом чтении закон о полном запрете УПЦ на Украине.

https://ria.ru/20240201/pribaltika-1924721804.html

https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html

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