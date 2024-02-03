Захарова выступила с предупреждением по Украине
Захарова предупредила о риске канонизации Бандеры на Украине после решения ПЦУ
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова спрогнозировала следующий шаг киевских властей после решения синода раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) исключить из церковного календаря День памяти святого князя Александра Невского.
"Это только начало. Ждите канонизацию Бандеры", — написала она в Telegram-канале.
"Это только начало. Ждите канонизацию Бандеры", — написала она в Telegram-канале.
О таком решении синод ПЦУ сообщил в субботу утром. Вместо этого 23 ноября Православная церковь Украины будет праздновать память другого Александра — первоначальника обители Неусыпных. До сих пор этот день отмечался 7 марта.
Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время носил титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии — великого князя Владимирского. Прозвище Невский получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александра Невского канонизировали в лике благоверного. В этом году исполняется 300 лет со дня перенесения мощей святого из Владимира в Санкт-Петербург.
В последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах бывшей советской республики местные администрации запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а Верховная рада приняла в первом чтении закон о полном запрете УПЦ на Украине.