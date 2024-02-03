https://ria.ru/20240203/zaes-1925219601.html

Россия направила в МАГАТЭ комментарий из-за минных заграждений на ЗАЭС

Россия направила в МАГАТЭ комментарий из-за минных заграждений на ЗАЭС - РИА Новости, 03.02.2024

Россия направила в МАГАТЭ комментарий из-за минных заграждений на ЗАЭС

Постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене направило в адрес секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T16:04

2024-02-03T16:04

2024-02-03T16:04

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ВЕНА, 3 фев - РИА Новости. Постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене направило в адрес секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вербальную ноту в связи с минными заграждениями между внешним и внутренним периметрами Запорожской АЭС (ЗАЭС), заверив, что их установка не представляет угрозы персоналу станции и находящимся на ней экспертам МАГАТЭ. Как уточняется в информационном циркуляре для МАГАТЭ, вербальная нота в адрес секретариата Агентства была направлена постпредством РФ 31 января текущего года. "Расположенные между внешним и внутренним периметрами ЗАЭС минные заграждения не представляют никакой угрозы персоналу станции и находящимся на ней экспертам МАГАТЭ", - говорится в документе. Отмечается, что это закрытая "буферная" зона, доступ в которую имеет ограниченный характер. "Нахождение в ней мин обусловлено необходимостью сдерживать потенциальных украинских диверсантов. Это, в частности, соответствует четвертому из "пяти тезисов" по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС, озвученных гендиректором МАГАТЭ 30 мая 2023 года в СБ ООН", - добавили авторы сообщения. В упомянутом тезисе говорится о необходимости того, чтобы все структуры, системы и компоненты станции, имеющие важное значение для её безопасного и надежного функционирования были хорошо защищены от нападений и актов саботажа. "Принятые на станции меры защиты адекватны имеющимся угрозам", - пояснило постпредство. Там также отметили, что установка мин для защиты периметра АЭС – допустимая практика, которая не противоречит никаким рекомендациям МАГАТЭ. "Этот метод может применяться даже в случаях, когда ядерный объект находится вне зоны вооруженного конфликта", - уточнили в документе. Ранее МАГАТЭ информировало, что эксперты агентства обнаружили новые мины по периметру ЗАЭС в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции. В заявлении отмечалось, что наличие мин не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240127/zaes-1923877435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - ядерные технологии, россия, магатэ, запорожская область, запорожская аэс