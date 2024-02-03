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Россия направила в МАГАТЭ комментарий из-за минных заграждений на ЗАЭС - РИА Новости, 03.02.2024
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Россия направила в МАГАТЭ комментарий из-за минных заграждений на ЗАЭС
Россия направила в МАГАТЭ комментарий из-за минных заграждений на ЗАЭС - РИА Новости, 03.02.2024
Россия направила в МАГАТЭ комментарий из-за минных заграждений на ЗАЭС
Постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене направило в адрес секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T16:04
2024-02-03T16:04
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новости - ядерные технологии
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ВЕНА, 3 фев - РИА Новости. Постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене направило в адрес секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вербальную ноту в связи с минными заграждениями между внешним и внутренним периметрами Запорожской АЭС (ЗАЭС), заверив, что их установка не представляет угрозы персоналу станции и находящимся на ней экспертам МАГАТЭ. Как уточняется в информационном циркуляре для МАГАТЭ, вербальная нота в адрес секретариата Агентства была направлена постпредством РФ 31 января текущего года. "Расположенные между внешним и внутренним периметрами ЗАЭС минные заграждения не представляют никакой угрозы персоналу станции и находящимся на ней экспертам МАГАТЭ", - говорится в документе. Отмечается, что это закрытая "буферная" зона, доступ в которую имеет ограниченный характер. "Нахождение в ней мин обусловлено необходимостью сдерживать потенциальных украинских диверсантов. Это, в частности, соответствует четвертому из "пяти тезисов" по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС, озвученных гендиректором МАГАТЭ 30 мая 2023 года в СБ ООН", - добавили авторы сообщения. В упомянутом тезисе говорится о необходимости того, чтобы все структуры, системы и компоненты станции, имеющие важное значение для её безопасного и надежного функционирования были хорошо защищены от нападений и актов саботажа. "Принятые на станции меры защиты адекватны имеющимся угрозам", - пояснило постпредство. Там также отметили, что установка мин для защиты периметра АЭС – допустимая практика, которая не противоречит никаким рекомендациям МАГАТЭ. "Этот метод может применяться даже в случаях, когда ядерный объект находится вне зоны вооруженного конфликта", - уточнили в документе. Ранее МАГАТЭ информировало, что эксперты агентства обнаружили новые мины по периметру ЗАЭС в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции. В заявлении отмечалось, что наличие мин не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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новости - ядерные технологии, россия, магатэ, запорожская область, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Новости - Ядерные технологии, Россия, МАГАТЭ, Запорожская область, Запорожская АЭС
Россия направила в МАГАТЭ комментарий из-за минных заграждений на ЗАЭС

РФ направила в МАГАТЭ разъяснения насчет минных заграждений на Запорожской АЭС

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Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 3 фев - РИА Новости. Постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене направило в адрес секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вербальную ноту в связи с минными заграждениями между внешним и внутренним периметрами Запорожской АЭС (ЗАЭС), заверив, что их установка не представляет угрозы персоналу станции и находящимся на ней экспертам МАГАТЭ.
Как уточняется в информационном циркуляре для МАГАТЭ, вербальная нота в адрес секретариата Агентства была направлена постпредством РФ 31 января текущего года.
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"Расположенные между внешним и внутренним периметрами ЗАЭС минные заграждения не представляют никакой угрозы персоналу станции и находящимся на ней экспертам МАГАТЭ", - говорится в документе.
Отмечается, что это закрытая "буферная" зона, доступ в которую имеет ограниченный характер. "Нахождение в ней мин обусловлено необходимостью сдерживать потенциальных украинских диверсантов. Это, в частности, соответствует четвертому из "пяти тезисов" по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС, озвученных гендиректором МАГАТЭ 30 мая 2023 года в СБ ООН", - добавили авторы сообщения.
В упомянутом тезисе говорится о необходимости того, чтобы все структуры, системы и компоненты станции, имеющие важное значение для её безопасного и надежного функционирования были хорошо защищены от нападений и актов саботажа. "Принятые на станции меры защиты адекватны имеющимся угрозам", - пояснило постпредство.
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Там также отметили, что установка мин для защиты периметра АЭС – допустимая практика, которая не противоречит никаким рекомендациям МАГАТЭ. "Этот метод может применяться даже в случаях, когда ядерный объект находится вне зоны вооруженного конфликта", - уточнили в документе.
Ранее МАГАТЭ информировало, что эксперты агентства обнаружили новые мины по периметру ЗАЭС в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции. В заявлении отмечалось, что наличие мин не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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