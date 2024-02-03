https://ria.ru/20240203/zaderzhanie-1925266846.html

Во Владикавказе задержали женщину, осквернившую могилы бойцов СВО

Во Владикавказе задержали женщину, осквернившую могилы бойцов СВО - РИА Новости, 03.02.2024

Во Владикавказе задержали женщину, осквернившую могилы бойцов СВО

Сотрудники полиции Северной Осетии задержали женщину, осквернившую могилы участников специальной военной операции во Владикавказе, сообщает управление МВД по... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T22:59

2024-02-03T22:59

2024-02-03T23:01

происшествия

владикавказ

россия

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ПЯТИГОРСК, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции Северной Осетии задержали женщину, осквернившую могилы участников специальной военной операции во Владикавказе, сообщает управление МВД по республике. Ранее региональный следком установил, что в ночь с 1 на 2 февраля текущего года неизвестный разрушил могилы участников спецоперации, похороненных на Аллее Героев на Восточном кладбище во Владикавказе. "Задержанной оказалась жительница Владикавказа 1977 года (рождения - ред.). По словам женщины, в ночь с 1 на 2 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она пришла на кладбище, где похоронена ее мать, и стала разбрасывать венки, цветы, переворачивать скамейки на могилах в надежде найти спиртное", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

https://ria.ru/20240115/zakidal-1921402392.html

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происшествия, владикавказ, россия