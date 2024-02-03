https://ria.ru/20240203/ukraina-1925231366.html

Под Киевом сотрудники военкомата избили мужчину после вручения повестки

Под Киевом сотрудники военкомата избили мужчину после вручения повестки - РИА Новости, 03.02.2024

Под Киевом сотрудники военкомата избили мужчину после вручения повестки

Сотрудники военкомата на глазах у полицейских избили водителя грузовика в Киевской области, остановив его для проверки и вручив повестку, сообщило украинское... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T17:32

2024-02-03T17:32

2024-02-03T17:32

специальная военная операция на украине

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киевская область

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники военкомата на глазах у полицейских избили водителя грузовика в Киевской области, остановив его для проверки и вручив повестку, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на родственников пострадавшего. "В Киевской области сотрудники территориального центра комплектования (новое название военкомата на Украине -ред.) заставили 55-летнего водителя выйти из грузовика и стали его избивать на глазах у полицейских", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Как сообщают журналисты, инцидент произошел 30 января в селе Рудницкое Броварского района Киевской области. Сотрудники ТЦК остановили грузовик, заставили водителя покинуть машину, после чего жестоко избили мужчину. Как отмечается в публикации, пострадавший согласился взять повестку и подписал соответствующие бумаги. Что послужило причиной нападения на мужчину, не сообщается. Присутствовавший при избиении сотрудник полиции никак не вмешивался в происходящее, сообщили журналисты. Ранее ряд украинских СМИ сообщал о проводящихся сотрудниками одесских военкоматов облавах на мужчин. Публиковались видео похищения людей с использованием автомобилей скорой помощи, досмотров общественного транспорта, насильственного задержания на улицах города. Одесский областной военкомат подтвердил свои рейды в общественном транспорте с целью мобилизации и призвал местных жителей не искать путей уклонения от службы. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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в мире, украина, киевская область, владимир зеленский