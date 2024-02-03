Рейтинг@Mail.ru
Под Киевом сотрудники военкомата избили мужчину после вручения повестки - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/ukraina-1925231366.html
Под Киевом сотрудники военкомата избили мужчину после вручения повестки
Под Киевом сотрудники военкомата избили мужчину после вручения повестки - РИА Новости, 03.02.2024
Под Киевом сотрудники военкомата избили мужчину после вручения повестки
Сотрудники военкомата на глазах у полицейских избили водителя грузовика в Киевской области, остановив его для проверки и вручив повестку, сообщило украинское... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T17:32
2024-02-03T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киевская область
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники военкомата на глазах у полицейских избили водителя грузовика в Киевской области, остановив его для проверки и вручив повестку, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на родственников пострадавшего. "В Киевской области сотрудники территориального центра комплектования (новое название военкомата на Украине -ред.) заставили 55-летнего водителя выйти из грузовика и стали его избивать на глазах у полицейских", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Как сообщают журналисты, инцидент произошел 30 января в селе Рудницкое Броварского района Киевской области. Сотрудники ТЦК остановили грузовик, заставили водителя покинуть машину, после чего жестоко избили мужчину. Как отмечается в публикации, пострадавший согласился взять повестку и подписал соответствующие бумаги. Что послужило причиной нападения на мужчину, не сообщается. Присутствовавший при избиении сотрудник полиции никак не вмешивался в происходящее, сообщили журналисты. Ранее ряд украинских СМИ сообщал о проводящихся сотрудниками одесских военкоматов облавах на мужчин. Публиковались видео похищения людей с использованием автомобилей скорой помощи, досмотров общественного транспорта, насильственного задержания на улицах города. Одесский областной военкомат подтвердил свои рейды в общественном транспорте с целью мобилизации и призвал местных жителей не искать путей уклонения от службы. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
украина
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киевская область, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Владимир Зеленский
Под Киевом сотрудники военкомата избили мужчину после вручения повестки

"Страна": под Киевом работники военкомата избили мужчину после вручения повестки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники военкомата на глазах у полицейских избили водителя грузовика в Киевской области, остановив его для проверки и вручив повестку, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на родственников пострадавшего.
"В Киевской области сотрудники территориального центра комплектования (новое название военкомата на Украине -ред.) заставили 55-летнего водителя выйти из грузовика и стали его избивать на глазах у полицейских", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Украина уже сдалась, но пока не признала это
26 января, 08:00
Как сообщают журналисты, инцидент произошел 30 января в селе Рудницкое Броварского района Киевской области. Сотрудники ТЦК остановили грузовик, заставили водителя покинуть машину, после чего жестоко избили мужчину. Как отмечается в публикации, пострадавший согласился взять повестку и подписал соответствующие бумаги. Что послужило причиной нападения на мужчину, не сообщается. Присутствовавший при избиении сотрудник полиции никак не вмешивался в происходящее, сообщили журналисты.
Ранее ряд украинских СМИ сообщал о проводящихся сотрудниками одесских военкоматов облавах на мужчин. Публиковались видео похищения людей с использованием автомобилей скорой помощи, досмотров общественного транспорта, насильственного задержания на улицах города. Одесский областной военкомат подтвердил свои рейды в общественном транспорте с целью мобилизации и призвал местных жителей не искать путей уклонения от службы.
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Украине меняют коней извне
31 января, 08:00
Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевская областьВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала