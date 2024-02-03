https://ria.ru/20240203/uchenye-1925145876.html

Архивы показали приоритеты Запада после Второй мировой войны

Архивы показали приоритеты Запада после Второй мировой войны - РИА Новости, 03.02.2024

Архивы показали приоритеты Запада после Второй мировой войны

США вывозили к себе немецких ученых после окончания Второй мировой войны в рамках операции "Скрепка", а выслеживание нацистских убийц было не в приоритете,... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T00:21

2024-02-03T00:21

2024-02-03T00:30

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США вывозили к себе немецких ученых после окончания Второй мировой войны в рамках операции "Скрепка", а выслеживание нацистских убийц было не в приоритете, свидетельствуют материалы канадского архива. Библиотека и архив Канады в пятницу обнародовали в интернете 600-страничный доклад историка Алти Родала, который в середине 1980-х расследовал иммиграцию бывших нацистов в Канаду. Родал в докладе отмечает успех американской операции "Скрепка", когда после Второй мировой в Штаты были вывезены немецкие ученые. Большинство специалистов были переселены в Британию и США, а небольшая группа аналогичным образом оказалась и в Канаде. Историк добавляет, что, в отличие от операции "Скрепка" и других проектов по вербовке немцев и нацистских коллаборационистов, для "выслеживания убийц более 12 миллионов человек не было подготовленного персонала, штабов", а также и соответствующих планов.

https://ria.ru/20240203/kanada-1925145316.html

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канада

сша

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в мире, канада, сша