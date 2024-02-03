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Архивы показали приоритеты Запада после Второй мировой войны - РИА Новости, 03.02.2024
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00:21 03.02.2024 (обновлено: 00:30 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/uchenye-1925145876.html
Архивы показали приоритеты Запада после Второй мировой войны
Архивы показали приоритеты Запада после Второй мировой войны - РИА Новости, 03.02.2024
Архивы показали приоритеты Запада после Второй мировой войны
США вывозили к себе немецких ученых после окончания Второй мировой войны в рамках операции "Скрепка", а выслеживание нацистских убийц было не в приоритете,... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T00:21
2024-02-03T00:30
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США вывозили к себе немецких ученых после окончания Второй мировой войны в рамках операции "Скрепка", а выслеживание нацистских убийц было не в приоритете, свидетельствуют материалы канадского архива. Библиотека и архив Канады в пятницу обнародовали в интернете 600-страничный доклад историка Алти Родала, который в середине 1980-х расследовал иммиграцию бывших нацистов в Канаду. Родал в докладе отмечает успех американской операции "Скрепка", когда после Второй мировой в Штаты были вывезены немецкие ученые. Большинство специалистов были переселены в Британию и США, а небольшая группа аналогичным образом оказалась и в Канаде. Историк добавляет, что, в отличие от операции "Скрепка" и других проектов по вербовке немцев и нацистских коллаборационистов, для "выслеживания убийц более 12 миллионов человек не было подготовленного персонала, штабов", а также и соответствующих планов.
https://ria.ru/20240203/kanada-1925145316.html
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в мире, канада, сша
В мире, Канада, США
Архивы показали приоритеты Запада после Второй мировой войны

Архив: Запад вывозил немецких ученых после Второй мировой, нацистов не искали

© AP PhotoОперация "Оверлорд", вторжение союзных войск на побережье Нормандии, Франция, июнь 1944 года
Операция Оверлорд, вторжение союзных войск на побережье Нормандии, Франция, июнь 1944 года - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo
Операция "Оверлорд", вторжение союзных войск на побережье Нормандии, Франция, июнь 1944 года. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США вывозили к себе немецких ученых после окончания Второй мировой войны в рамках операции "Скрепка", а выслеживание нацистских убийц было не в приоритете, свидетельствуют материалы канадского архива.
Библиотека и архив Канады в пятницу обнародовали в интернете 600-страничный доклад историка Алти Родала, который в середине 1980-х расследовал иммиграцию бывших нацистов в Канаду.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
В Канаде после Второй мировой не проверяли беженцев, показали архивы
00:12
Родал в докладе отмечает успех американской операции "Скрепка", когда после Второй мировой в Штаты были вывезены немецкие ученые. Большинство специалистов были переселены в Британию и США, а небольшая группа аналогичным образом оказалась и в Канаде.
Историк добавляет, что, в отличие от операции "Скрепка" и других проектов по вербовке немцев и нацистских коллаборационистов, для "выслеживания убийц более 12 миллионов человек не было подготовленного персонала, штабов", а также и соответствующих планов.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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