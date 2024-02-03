https://ria.ru/20240203/turizm-1925214938.html

Чернышенко рассказал о финансировании туристической отрасли

Чернышенко рассказал о финансировании туристической отрасли - РИА Новости, 03.02.2024

Чернышенко рассказал о финансировании туристической отрасли

Объем финансирования туристической отрасли в 2023-2024 годах составит порядка 100 миллиарда рублей, сообщил в ходе заседания правительственной комиссии по... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T15:28

2024-02-03T15:28

2024-02-03T15:28

выставка-форум "россия"

россия

дмитрий чернышенко

новости - туризм

выставка-форум "россия"

вднх

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Объем финансирования туристической отрасли в 2023-2024 годах составит порядка 100 миллиарда рублей, сообщил в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ в рамках выставки-форума "Россия" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В 2023-2024 годах общий объем финансирования составит порядка 100 млрд рублей", - сказал Чернышенко. Он отметил, что сейчас растет количество поездок по стране. По его словам, по итогам 2023 года этот показатель составляет 78 миллионов поездок, а к 2030 году увеличится до 140 миллиона поездок в год.

https://ria.ru/20240203/turizm-1925195035.html

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм, выставка-форум "россия", вднх