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Чернышенко рассказал о финансировании туристической отрасли - РИА Новости, 03.02.2024
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15:28 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/turizm-1925214938.html
Чернышенко рассказал о финансировании туристической отрасли
Чернышенко рассказал о финансировании туристической отрасли - РИА Новости, 03.02.2024
Чернышенко рассказал о финансировании туристической отрасли
Объем финансирования туристической отрасли в 2023-2024 годах составит порядка 100 миллиарда рублей, сообщил в ходе заседания правительственной комиссии по... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T15:28
2024-02-03T15:28
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Объем финансирования туристической отрасли в 2023-2024 годах составит порядка 100 миллиарда рублей, сообщил в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ в рамках выставки-форума "Россия" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В 2023-2024 годах общий объем финансирования составит порядка 100 млрд рублей", - сказал Чернышенко. Он отметил, что сейчас растет количество поездок по стране. По его словам, по итогам 2023 года этот показатель составляет 78 миллионов поездок, а к 2030 году увеличится до 140 миллиона поездок в год.
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Выставка-форум "Россия", Россия, Дмитрий Чернышенко, Новости - Туризм, Выставка-форум "Россия", ВДНХ
Чернышенко рассказал о финансировании туристической отрасли

Чернышенко: финансирование туризма в 2023-2024 г составит около ста млрд рублей

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Вид на Храм Илии Пророка в Ярославле - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Объем финансирования туристической отрасли в 2023-2024 годах составит порядка 100 миллиарда рублей, сообщил в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ в рамках выставки-форума "Россия" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«
"В 2023-2024 годах общий объем финансирования составит порядка 100 млрд рублей", - сказал Чернышенко.
Он отметил, что сейчас растет количество поездок по стране. По его словам, по итогам 2023 года этот показатель составляет 78 миллионов поездок, а к 2030 году увеличится до 140 миллиона поездок в год.
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