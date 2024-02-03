https://ria.ru/20240203/turizm-1925214938.html
Чернышенко рассказал о финансировании туристической отрасли
Чернышенко рассказал о финансировании туристической отрасли - РИА Новости, 03.02.2024
Чернышенко рассказал о финансировании туристической отрасли
Объем финансирования туристической отрасли в 2023-2024 годах составит порядка 100 миллиарда рублей, сообщил в ходе заседания правительственной комиссии по... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T15:28
2024-02-03T15:28
2024-02-03T15:28
выставка-форум "россия"
россия
дмитрий чернышенко
новости - туризм
выставка-форум "россия"
вднх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911703552_0:120:2305:1417_1920x0_80_0_0_dc225afd797352d5f3f682263e3a4a36.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Объем финансирования туристической отрасли в 2023-2024 годах составит порядка 100 миллиарда рублей, сообщил в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ в рамках выставки-форума "Россия" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В 2023-2024 годах общий объем финансирования составит порядка 100 млрд рублей", - сказал Чернышенко. Он отметил, что сейчас растет количество поездок по стране. По его словам, по итогам 2023 года этот показатель составляет 78 миллионов поездок, а к 2030 году увеличится до 140 миллиона поездок в год.
https://ria.ru/20240203/turizm-1925195035.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911703552_128:0:2177:1537_1920x0_80_0_0_652b87ef08953991bd6b8a5566f27c11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм, выставка-форум "россия", вднх
Выставка-форум "Россия", Россия, Дмитрий Чернышенко, Новости - Туризм, Выставка-форум "Россия", ВДНХ
Чернышенко рассказал о финансировании туристической отрасли
Чернышенко: финансирование туризма в 2023-2024 г составит около ста млрд рублей
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Объем финансирования туристической отрасли в 2023-2024 годах составит порядка 100 миллиарда рублей, сообщил в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ в рамках выставки-форума "Россия" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«
"В 2023-2024 годах общий объем финансирования составит порядка 100 млрд рублей", - сказал Чернышенко.
Он отметил, что сейчас растет количество поездок по стране. По его словам, по итогам 2023 года этот показатель составляет 78 миллионов поездок, а к 2030 году увеличится до 140 миллиона поездок в год.
Чернышенко рассказал об объеме турпотока по России по итогам года