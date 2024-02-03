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Спикер Джонсон назвал внешнюю политику Байдена "катастрофой" - РИА Новости, 03.02.2024
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04:55 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/ssha-1925160273.html
Спикер Джонсон назвал внешнюю политику Байдена "катастрофой"
Спикер Джонсон назвал внешнюю политику Байдена "катастрофой" - РИА Новости, 03.02.2024
Спикер Джонсон назвал внешнюю политику Байдена "катастрофой"
Внешняя политика президента США Джо Байдена оказалась катастрофой, заявил в эфире телеканала Fox News спикер палаты представителей американского конгресса Майк... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T04:55
2024-02-03T04:55
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Внешняя политика президента США Джо Байдена оказалась катастрофой, заявил в эфире телеканала Fox News спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон. "Внешняя политика Байдена - это катастрофа. Каждый знает, что она настолько опасна, потому что мы демонстрируем слабость на мировой арене", - сообщил он. По словам Джонсона, подобная политика американской администрации ведет к тому, что сама "приглашает агрессию". "Вот почему все наши противники по всему миру действуют настолько провоцирующим образом", - добавил он, подчеркнув, что при администрации бывшего президента США Дональда Трампа подобного не происходило. В ночь на субботу США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.
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в мире, сша, ирак, сирия, майк джонсон, джо байден, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Ирак, Сирия, Майк Джонсон, Джо Байден, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Спикер Джонсон назвал внешнюю политику Байдена "катастрофой"

Спикер Джонсон: внешняя политика Байдена оказалась катастрофой

© AP Photo / Alex BrandonСпикер палаты представителей США Майк Джонсон
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Внешняя политика президента США Джо Байдена оказалась катастрофой, заявил в эфире телеканала Fox News спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон.
«
"Внешняя политика Байдена - это катастрофа. Каждый знает, что она настолько опасна, потому что мы демонстрируем слабость на мировой арене", - сообщил он.
По словам Джонсона, подобная политика американской администрации ведет к тому, что сама "приглашает агрессию".
"Вот почему все наши противники по всему миру действуют настолько провоцирующим образом", - добавил он, подчеркнув, что при администрации бывшего президента США Дональда Трампа подобного не происходило.
В ночь на субботу США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.
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В миреСШАИракСирияМайк ДжонсонДжо БайденДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
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