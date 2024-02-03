В конгрессе США обвинили администрацию в игнорировании внутренних проблем
Конгрессвуман: США наносят удары по Ираку и Сирии, игнорируя внутренние проблемы
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Администрация США наносит удары по Ираку и Сирии, полностью игнорируя внутренние проблемы и угрозы в собственной стране, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х.
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"Каждый так устал ото всех проблем дома, которые полностью игнорируются нашим правительством, но все же мы идем бомбить пастухов коз и зарубежных иностранных террористов, полностью игнорируя террористов, картели, преступников, которые вторгаются в нашу страну", - написала она.
По мнению Грин, действующая администрация президента США Джо Байдена "стала крупнейшим провалом внешней политики и военной стратегии".
"Наши войска рассредоточены и разбросаны по всему миру, оставлены уязвимыми для атак, у нас самый низкий набор рекрутов в истории", - добавила конгрессвуман.
В ночь на субботу США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.