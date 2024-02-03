Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США обвинили администрацию в игнорировании внутренних проблем - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/ssha-1925158276.html
В конгрессе США обвинили администрацию в игнорировании внутренних проблем
В конгрессе США обвинили администрацию в игнорировании внутренних проблем - РИА Новости, 03.02.2024
В конгрессе США обвинили администрацию в игнорировании внутренних проблем
Администрация США наносит удары по Ираку и Сирии, полностью игнорируя внутренние проблемы и угрозы в собственной стране, заявила член палаты представителей... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T03:42
2024-02-03T03:42
в мире
сша
ирак
сирия
марджори тейлор грин
джо байден
конгресс сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876638248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e0a8541b00122cb8334f0f1ed252dbf.jpg
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Администрация США наносит удары по Ираку и Сирии, полностью игнорируя внутренние проблемы и угрозы в собственной стране, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х. "Каждый так устал ото всех проблем дома, которые полностью игнорируются нашим правительством, но все же мы идем бомбить пастухов коз и зарубежных иностранных террористов, полностью игнорируя террористов, картели, преступников, которые вторгаются в нашу страну", - написала она. По мнению Грин, действующая администрация президента США Джо Байдена "стала крупнейшим провалом внешней политики и военной стратегии". "Наши войска рассредоточены и разбросаны по всему миру, оставлены уязвимыми для атак, у нас самый низкий набор рекрутов в истории", - добавила конгрессвуман. В ночь на субботу США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.
https://ria.ru/20240203/ssha-1925156120.html
сша
ирак
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876638248_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af2322129b3bdf17b3644eed47d75e2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ирак, сирия, марджори тейлор грин, джо байден, конгресс сша, министерство обороны сша
В мире, США, Ирак, Сирия, Марджори Тейлор Грин, Джо Байден, Конгресс США, Министерство обороны США
В конгрессе США обвинили администрацию в игнорировании внутренних проблем

Конгрессвуман: США наносят удары по Ираку и Сирии, игнорируя внутренние проблемы

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Администрация США наносит удары по Ираку и Сирии, полностью игнорируя внутренние проблемы и угрозы в собственной стране, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х.
«
"Каждый так устал ото всех проблем дома, которые полностью игнорируются нашим правительством, но все же мы идем бомбить пастухов коз и зарубежных иностранных террористов, полностью игнорируя террористов, картели, преступников, которые вторгаются в нашу страну", - написала она.
По мнению Грин, действующая администрация президента США Джо Байдена "стала крупнейшим провалом внешней политики и военной стратегии".
"Наши войска рассредоточены и разбросаны по всему миру, оставлены уязвимыми для атак, у нас самый низкий набор рекрутов в истории", - добавила конгрессвуман.
В ночь на субботу США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Пентагон не исключает гибель бойцов проиранских сил после ударов США
02:28
 
В миреСШАИракСирияМарджори Тейлор ГринДжо БайденКонгресс СШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала