https://ria.ru/20240203/ssha-1925158276.html

В конгрессе США обвинили администрацию в игнорировании внутренних проблем

В конгрессе США обвинили администрацию в игнорировании внутренних проблем - РИА Новости, 03.02.2024

В конгрессе США обвинили администрацию в игнорировании внутренних проблем

Администрация США наносит удары по Ираку и Сирии, полностью игнорируя внутренние проблемы и угрозы в собственной стране, заявила член палаты представителей... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T03:42

2024-02-03T03:42

2024-02-03T03:42

в мире

сша

ирак

сирия

марджори тейлор грин

джо байден

конгресс сша

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Администрация США наносит удары по Ираку и Сирии, полностью игнорируя внутренние проблемы и угрозы в собственной стране, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х. "Каждый так устал ото всех проблем дома, которые полностью игнорируются нашим правительством, но все же мы идем бомбить пастухов коз и зарубежных иностранных террористов, полностью игнорируя террористов, картели, преступников, которые вторгаются в нашу страну", - написала она. По мнению Грин, действующая администрация президента США Джо Байдена "стала крупнейшим провалом внешней политики и военной стратегии". "Наши войска рассредоточены и разбросаны по всему миру, оставлены уязвимыми для атак, у нас самый низкий набор рекрутов в истории", - добавила конгрессвуман. В ночь на субботу США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.

https://ria.ru/20240203/ssha-1925156120.html

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в мире, сша, ирак, сирия, марджори тейлор грин, джо байден, конгресс сша, министерство обороны сша