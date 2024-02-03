https://ria.ru/20240203/ssha-1925147638.html
Телеканал ABC, ранее сообщивший об ударах США в Сирии, опроверг информацию
Телеканал ABC, ранее сообщивший об ударах США в Сирии, опроверг информацию - РИА Новости, 03.02.2024
Телеканал ABC, ранее сообщивший об ударах США в Сирии, опроверг информацию
Телеканал ABC, ранее сообщивший об ударах США в Сирии в ответ на недавнюю атаку по базе в Иордании, опроверг информацию. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T00:44
2024-02-03T00:44
2024-02-03T00:44
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Телеканал ABC, ранее сообщивший об ударах США в Сирии в ответ на недавнюю атаку по базе в Иордании, опроверг информацию. Ранее телеканал сообщал, что США приступили к нанесению ударов по Сирии в ответ на недавнюю резонансную атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании. "Первоначальная серия ударов в Сирии не из США", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на источники. В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли трое военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.
https://ria.ru/20240203/siriya-1925145582.html
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в мире, сирия, иордания, сша, министерство обороны сша
В мире, Сирия, Иордания, США, Министерство обороны США
Телеканал ABC, ранее сообщивший об ударах США в Сирии, опроверг информацию
Телеканал ABC, ранее сообщивший об ударах США в Сирии, опроверг информацию