https://ria.ru/20240203/ssha-1925147638.html

Телеканал ABC, ранее сообщивший об ударах США в Сирии, опроверг информацию

Телеканал ABC, ранее сообщивший об ударах США в Сирии, опроверг информацию - РИА Новости, 03.02.2024

Телеканал ABC, ранее сообщивший об ударах США в Сирии, опроверг информацию

Телеканал ABC, ранее сообщивший об ударах США в Сирии в ответ на недавнюю атаку по базе в Иордании, опроверг информацию. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T00:44

2024-02-03T00:44

2024-02-03T00:44

в мире

сирия

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сша

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Телеканал ABC, ранее сообщивший об ударах США в Сирии в ответ на недавнюю атаку по базе в Иордании, опроверг информацию. Ранее телеканал сообщал, что США приступили к нанесению ударов по Сирии в ответ на недавнюю резонансную атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании. "Первоначальная серия ударов в Сирии не из США", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на источники. В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли трое военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.

https://ria.ru/20240203/siriya-1925145582.html

https://ria.ru/20240202/siriya-1925143889.html

сирия

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в мире, сирия, иордания, сша, министерство обороны сша