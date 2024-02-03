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ПВО и ВКС за неделю сбили 20 авиаракет ВСУ и 423 беспилотника - РИА Новости, 03.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 03.02.2024 (обновлено: 15:20 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925213649.html
ПВО и ВКС за неделю сбили 20 авиаракет ВСУ и 423 беспилотника
ПВО и ВКС за неделю сбили 20 авиаракет ВСУ и 423 беспилотника - РИА Новости, 03.02.2024
ПВО и ВКС за неделю сбили 20 авиаракет ВСУ и 423 беспилотника
ВКС РФ и системы ПВО за минувшую неделю (с 27 января по 3 февраля) сбили 20 украинских авиаракет, 423 беспилотника, 53 снаряда HIMARS и другие цели, сообщили в... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T15:19
2024-02-03T15:20
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ВКС РФ и системы ПВО за минувшую неделю (с 27 января по 3 февраля) сбили 20 украинских авиаракет, 423 беспилотника, 53 снаряда HIMARS и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 20 авиационных управляемых ракет, в том числе четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиабомба "JDAM", 53 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", а также 423 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11678 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплексов, 14893 танка и других боевых бронированных машин, 1215 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7952 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18179 единиц специальной военной автомобильной техники.
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воздушно-космические силы россии, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО и ВКС за неделю сбили 20 авиаракет ВСУ и 423 беспилотника

МО РФ: ПВО и авиация за неделю сбили 20 украинских авиаракет и 423 беспилотника

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ВКС РФ и системы ПВО за минувшую неделю (с 27 января по 3 февраля) сбили 20 украинских авиаракет, 423 беспилотника, 53 снаряда HIMARS и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.
«
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 20 авиационных управляемых ракет, в том числе четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиабомба "JDAM", 53 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", а также 423 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11678 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплексов, 14893 танка и других боевых бронированных машин, 1215 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7952 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18179 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 февраля, 17:26
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВоздушно-космические силы РоссииРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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