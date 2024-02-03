https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925213649.html

ПВО и ВКС за неделю сбили 20 авиаракет ВСУ и 423 беспилотника

ПВО и ВКС за неделю сбили 20 авиаракет ВСУ и 423 беспилотника - РИА Новости, 03.02.2024

ПВО и ВКС за неделю сбили 20 авиаракет ВСУ и 423 беспилотника

ВКС РФ и системы ПВО за минувшую неделю (с 27 января по 3 февраля) сбили 20 украинских авиаракет, 423 беспилотника, 53 снаряда HIMARS и другие цели, сообщили в... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T15:19

2024-02-03T15:19

2024-02-03T15:20

специальная военная операция на украине

воздушно-космические силы россии

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ВКС РФ и системы ПВО за минувшую неделю (с 27 января по 3 февраля) сбили 20 украинских авиаракет, 423 беспилотника, 53 снаряда HIMARS и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 20 авиационных управляемых ракет, в том числе четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиабомба "JDAM", 53 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", а также 423 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11678 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплексов, 14893 танка и других боевых бронированных машин, 1215 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7952 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18179 единиц специальной военной автомобильной техники.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

воздушно-космические силы россии, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф