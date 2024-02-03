https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925213206.html

Российские войска за неделю поразили семь украинских пусковых установок ЗРК

Российские войска за неделю поразили семь украинских пусковых установок ЗРК - РИА Новости, 03.02.2024

Российские войска за неделю поразили семь украинских пусковых установок ЗРК

Российские военные за минувшую неделю поразили семь украинских пусковых установок различных зенитных ракетных комплексов, в том числе из Европы, сообщило... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T15:13

2024-02-03T15:13

2024-02-03T15:21

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

зрк с-300

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские военные за минувшую неделю поразили семь украинских пусковых установок различных зенитных ракетных комплексов, в том числе из Европы, сообщило министерство обороны РФ в сводке. "За прошедшую неделю поражены семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе: пять С-300, SAMP-T производства Франции, а также IRIS-T производства ФРГ", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, поражены: три радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, два радиолокатора зенитного ракетного комплекса С-300, одна радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T... а также шесть складов боеприпасов ВСУ", - отмечает МО РФ.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, зрк с-300, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность