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Российские войска за неделю поразили семь украинских пусковых установок ЗРК
Российские войска за неделю поразили семь украинских пусковых установок ЗРК - РИА Новости, 03.02.2024
Российские войска за неделю поразили семь украинских пусковых установок ЗРК
Российские военные за минувшую неделю поразили семь украинских пусковых установок различных зенитных ракетных комплексов, в том числе из Европы, сообщило... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T15:13
2024-02-03T15:13
2024-02-03T15:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
зрк с-300
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские военные за минувшую неделю поразили семь украинских пусковых установок различных зенитных ракетных комплексов, в том числе из Европы, сообщило министерство обороны РФ в сводке. "За прошедшую неделю поражены семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе: пять С-300, SAMP-T производства Франции, а также IRIS-T производства ФРГ", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, поражены: три радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, два радиолокатора зенитного ракетного комплекса С-300, одна радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T... а также шесть складов боеприпасов ВСУ", - отмечает МО РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, зрк с-300, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские войска за неделю поразили семь украинских пусковых установок ЗРК
ВС РФ за неделю поразили 7 пусковых установок ЗРК и 6 складов боеприпасов ВСУ