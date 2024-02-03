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Российские войска за неделю поразили семь украинских пусковых установок ЗРК - РИА Новости, 03.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:13 03.02.2024 (обновлено: 15:21 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925213206.html
Российские войска за неделю поразили семь украинских пусковых установок ЗРК
Российские войска за неделю поразили семь украинских пусковых установок ЗРК - РИА Новости, 03.02.2024
Российские войска за неделю поразили семь украинских пусковых установок ЗРК
Российские военные за минувшую неделю поразили семь украинских пусковых установок различных зенитных ракетных комплексов, в том числе из Европы, сообщило... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T15:13
2024-02-03T15:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
зрк с-300
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские военные за минувшую неделю поразили семь украинских пусковых установок различных зенитных ракетных комплексов, в том числе из Европы, сообщило министерство обороны РФ в сводке. "За прошедшую неделю поражены семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе: пять С-300, SAMP-T производства Франции, а также IRIS-T производства ФРГ", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, поражены: три радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, два радиолокатора зенитного ракетного комплекса С-300, одна радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T... а также шесть складов боеприпасов ВСУ", - отмечает МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, зрк с-300, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские войска за неделю поразили семь украинских пусковых установок ЗРК

ВС РФ за неделю поразили 7 пусковых установок ЗРК и 6 складов боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДивизион зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"
Дивизион зенитной ракетной системы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Дивизион зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские военные за минувшую неделю поразили семь украинских пусковых установок различных зенитных ракетных комплексов, в том числе из Европы, сообщило министерство обороны РФ в сводке.
«
"За прошедшую неделю поражены семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе: пять С-300, SAMP-T производства Франции, а также IRIS-T производства ФРГ", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, поражены: три радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, два радиолокатора зенитного ракетного комплекса С-300, одна радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T... а также шесть складов боеприпасов ВСУ", - отмечает МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 февраля, 17:26
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЗРК С-300Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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