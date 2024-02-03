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На Южнодонецком направлении ВСУ за неделю потеряли до 735 военнослужащих - РИА Новости, 03.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:08 03.02.2024 (обновлено: 15:21 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925212384.html
На Южнодонецком направлении ВСУ за неделю потеряли до 735 военнослужащих
На Южнодонецком направлении ВСУ за неделю потеряли до 735 военнослужащих - РИА Новости, 03.02.2024
На Южнодонецком направлении ВСУ за неделю потеряли до 735 военнослужащих
Российские войска за неделю на Южнодонецком направлении отразили девять атак ВСУ, потери Украины составили до 735 военнослужащих, два танка, сообщили в сводке... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T15:08
2024-02-03T15:21
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские войска за неделю на Южнодонецком направлении отразили девять атак ВСУ, потери Украины составили до 735 военнослужащих, два танка, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" слаженными действиями отразили девять атак ВСУ", - говорится в сводке министерства за неделю.Кроме того, по данным ведомства, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Старомайорское, Макаровка Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области нанесли поражение подразделениям 58-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад, а также 127-й и 128-й бригад теробороны."Потери противника составили до 735 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Южнодонецком направлении ВСУ за неделю потеряли до 735 военнослужащих

МО РФ: на Южнодонецком направлении потери ВСУ за неделю составили до 735 человек

© AP Photo / LIBKOSВоенные медики несут раненого украинского солдата
Военные медики несут раненого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики несут раненого украинского солдата. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские войска за неделю на Южнодонецком направлении отразили девять атак ВСУ, потери Украины составили до 735 военнослужащих, два танка, сообщили в сводке Минобороны РФ.
«
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" слаженными действиями отразили девять атак ВСУ", - говорится в сводке министерства за неделю.
Кроме того, по данным ведомства, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Старомайорское, Макаровка Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области нанесли поражение подразделениям 58-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад, а также 127-й и 128-й бригад теробороны.
"Потери противника составили до 735 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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