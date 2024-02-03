https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925212384.html
На Южнодонецком направлении ВСУ за неделю потеряли до 735 военнослужащих
На Южнодонецком направлении ВСУ за неделю потеряли до 735 военнослужащих - РИА Новости, 03.02.2024
На Южнодонецком направлении ВСУ за неделю потеряли до 735 военнослужащих
Российские войска за неделю на Южнодонецком направлении отразили девять атак ВСУ, потери Украины составили до 735 военнослужащих, два танка, сообщили в сводке... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T15:08
2024-02-03T15:08
2024-02-03T15:21
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618342_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_e5e2d098528414b67fb1b134cb73089a.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские войска за неделю на Южнодонецком направлении отразили девять атак ВСУ, потери Украины составили до 735 военнослужащих, два танка, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" слаженными действиями отразили девять атак ВСУ", - говорится в сводке министерства за неделю.Кроме того, по данным ведомства, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Старомайорское, Макаровка Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области нанесли поражение подразделениям 58-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад, а также 127-й и 128-й бригад теробороны."Потери противника составили до 735 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618342_231:0:2898:2000_1920x0_80_0_0_9c15793b81add81ca53acc0fd4442eaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Южнодонецком направлении ВСУ за неделю потеряли до 735 военнослужащих
МО РФ: на Южнодонецком направлении потери ВСУ за неделю составили до 735 человек