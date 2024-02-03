https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925212384.html

На Южнодонецком направлении ВСУ за неделю потеряли до 735 военнослужащих

На Южнодонецком направлении ВСУ за неделю потеряли до 735 военнослужащих - РИА Новости, 03.02.2024

На Южнодонецком направлении ВСУ за неделю потеряли до 735 военнослужащих

Российские войска за неделю на Южнодонецком направлении отразили девять атак ВСУ, потери Украины составили до 735 военнослужащих, два танка, сообщили в сводке... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T15:08

2024-02-03T15:08

2024-02-03T15:21

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские войска за неделю на Южнодонецком направлении отразили девять атак ВСУ, потери Украины составили до 735 военнослужащих, два танка, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" слаженными действиями отразили девять атак ВСУ", - говорится в сводке министерства за неделю.Кроме того, по данным ведомства, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Старомайорское, Макаровка Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области нанесли поражение подразделениям 58-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад, а также 127-й и 128-й бригад теробороны."Потери противника составили до 735 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)