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На Донецком направлении российские войска отразили 22 атаки ВСУ
На Донецком направлении российские войска отразили 22 атаки ВСУ - РИА Новости, 03.02.2024
На Донецком направлении российские войска отразили 22 атаки ВСУ
Российские войска в течение недели на донецком направлении улучшили положение по переднему краю и отразили 22 атаки ВСУ, потери Украины составили более 2245... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T15:06
2024-02-03T15:06
2024-02-03T15:17
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские войска в течение недели на донецком направлении улучшили положение по переднему краю и отразили 22 атаки ВСУ, потери Украины составили более 2245 военнослужащих, пять танков, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск грамотными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 22 атаки противника", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Белогоровка, Переездное и Георгиевка Донецкой народной республики."Потери ВСУ за указанный период составили более 2245 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевых машины РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
На Донецком направлении российские войска отразили 22 атаки ВСУ
МО: на Донецком направлении российские войска отразили 22 атаки ВСУ
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Российские войска в течение недели на донецком направлении улучшили положение по переднему краю и отразили 22 атаки ВСУ, потери Украины составили более 2245 военнослужащих, пять танков, сообщили в Минобороны
РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск грамотными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 22 атаки противника", - говорится в сводке министерства за неделю.
Украина уже сдалась, но пока не признала это
По данным ведомства, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Белогоровка, Переездное и Георгиевка Донецкой народной республики.
"Потери ВСУ за указанный период составили более 2245 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевых машины РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.