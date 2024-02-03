https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925211954.html

На Донецком направлении российские войска отразили 22 атаки ВСУ

На Донецком направлении российские войска отразили 22 атаки ВСУ - РИА Новости, 03.02.2024

На Донецком направлении российские войска отразили 22 атаки ВСУ

Российские войска в течение недели на донецком направлении улучшили положение по переднему краю и отразили 22 атаки ВСУ, потери Украины составили более 2245... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T15:06

2024-02-03T15:06

2024-02-03T15:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские войска в течение недели на донецком направлении улучшили положение по переднему краю и отразили 22 атаки ВСУ, потери Украины составили более 2245 военнослужащих, пять танков, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск грамотными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 22 атаки противника", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Белогоровка, Переездное и Георгиевка Донецкой народной республики."Потери ВСУ за указанный период составили более 2245 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевых машины РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность