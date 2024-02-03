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На Донецком направлении российские войска отразили 22 атаки ВСУ - РИА Новости, 03.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:06 03.02.2024 (обновлено: 15:17 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925211954.html
На Донецком направлении российские войска отразили 22 атаки ВСУ
На Донецком направлении российские войска отразили 22 атаки ВСУ - РИА Новости, 03.02.2024
На Донецком направлении российские войска отразили 22 атаки ВСУ
Российские войска в течение недели на донецком направлении улучшили положение по переднему краю и отразили 22 атаки ВСУ, потери Украины составили более 2245... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T15:06
2024-02-03T15:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские войска в течение недели на донецком направлении улучшили положение по переднему краю и отразили 22 атаки ВСУ, потери Украины составили более 2245 военнослужащих, пять танков, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск грамотными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 22 атаки противника", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Белогоровка, Переездное и Георгиевка Донецкой народной республики."Потери ВСУ за указанный период составили более 2245 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевых машины РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
На Донецком направлении российские войска отразили 22 атаки ВСУ

МО: на Донецком направлении российские войска отразили 22 атаки ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские войска в течение недели на донецком направлении улучшили положение по переднему краю и отразили 22 атаки ВСУ, потери Украины составили более 2245 военнослужащих, пять танков, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск грамотными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 22 атаки противника", - говорится в сводке министерства за неделю.
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По данным ведомства, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Белогоровка, Переездное и Георгиевка Донецкой народной республики.
"Потери ВСУ за указанный период составили более 2245 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевых машины РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 февраля, 17:26
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
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