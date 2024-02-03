https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925161257.html

Штурмовики группировки "Центр" тренируют ведение ближнего боя в зоне СВО

Штурмовики группировки "Центр" тренируют ведение ближнего боя в зоне СВО - РИА Новости, 03.02.2024

Штурмовики группировки "Центр" тренируют ведение ближнего боя в зоне СВО

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Центр" совершенствуют навыки ведения ближнего боя на полигоне в тыловом районе зоны проведения... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T05:08

2024-02-03T05:08

2024-02-03T05:08

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Центр" совершенствуют навыки ведения ближнего боя на полигоне в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе занятий военнослужащие в составе малых групп по четыре-пять человек оттачивают навыки правильного перемещения, прикрытия и ведения непрерывного огня для подавления противника. Особое внимание уделяется умению вести огонь из всех видов стрелкового вооружения, а также применению гранат различных модификаций", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что инструкторы имеют богатый боевой опыт и делятся им с обучаемыми. Среди тех, кто сейчас проходит подготовку на полигоне, есть как военнослужащие, недавно подписавшие контракт о прохождение военной службы, так и те, кто хочет получить новые навыки в ведении штурмовых действий.

https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925161111.html

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россия, вооруженные силы рф, безопасность