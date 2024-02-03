https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925160609.html

Экипажи Ми-28Н нанесли удары по позициям ВСУ на Донецком направлении

Экипажи Ми-28Н нанесли удары по позициям ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 03.02.2024

Экипажи Ми-28Н нанесли удары по позициям ВСУ на Донецком направлении

Экипажи армейской авиации на российских вертолетах Ми-28Н нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T05:02

2024-02-03T05:02

2024-02-03T05:02

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Экипажи армейской авиации на российских вертолетах Ми-28Н нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевой задачи летчики на вертолетах Ми-28Н выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и живой силе подразделений ВСУ. В результате боевого применения все цели были уничтожены", - говорится в сообщении. Как отметил летчик вертолета с позывным "Мгла", слова которого приводит Минобороны, авиаудар был нанесен по взводному опорному пункту противника для поддержки продвижения сухопутных войск. "Применяли неуправляемые авиационные ракеты с кабрирования. После удара выполнили отход и возврат на аэродром вылета. По докладу авиационного наводчика, взводный опорный пункт был уничтожен", - сказал "Мгла". Минобороны также опубликовало видеоролик, где показано, как вертолеты готовят к вылету на аэродроме. Также демонстрируются взлет и движение в воздухе, кадры удара и отхода с отстрелом тепловых ловушек видны с нескольких ракурсов. После нанесения удара Ми-28 возвращается на аэродром.

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россия, вооруженные силы украины, ми-28, вооруженные силы рф, безопасность