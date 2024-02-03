https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925160609.html
Экипажи Ми-28Н нанесли удары по позициям ВСУ на Донецком направлении
Экипажи Ми-28Н нанесли удары по позициям ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 03.02.2024
Экипажи Ми-28Н нанесли удары по позициям ВСУ на Донецком направлении
Экипажи армейской авиации на российских вертолетах Ми-28Н нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T05:02
2024-02-03T05:02
2024-02-03T05:02
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Экипажи армейской авиации на российских вертолетах Ми-28Н нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевой задачи летчики на вертолетах Ми-28Н выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и живой силе подразделений ВСУ. В результате боевого применения все цели были уничтожены", - говорится в сообщении. Как отметил летчик вертолета с позывным "Мгла", слова которого приводит Минобороны, авиаудар был нанесен по взводному опорному пункту противника для поддержки продвижения сухопутных войск. "Применяли неуправляемые авиационные ракеты с кабрирования. После удара выполнили отход и возврат на аэродром вылета. По докладу авиационного наводчика, взводный опорный пункт был уничтожен", - сказал "Мгла". Минобороны также опубликовало видеоролик, где показано, как вертолеты готовят к вылету на аэродроме. Также демонстрируются взлет и движение в воздухе, кадры удара и отхода с отстрелом тепловых ловушек видны с нескольких ракурсов. После нанесения удара Ми-28 возвращается на аэродром.
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россия, вооруженные силы украины, ми-28, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Экипажи Ми-28Н нанесли удары по позициям ВСУ на Донецком направлении
МО: экипажи Ми-28Н ударили по укрепленным пунктам ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Экипажи армейской авиации на российских вертолетах Ми-28Н нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
«
"В ходе выполнения боевой задачи летчики на вертолетах Ми-28Н выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и живой силе подразделений ВСУ. В результате боевого применения все цели были уничтожены", - говорится в сообщении.
Как отметил летчик вертолета с позывным "Мгла", слова которого приводит Минобороны, авиаудар был нанесен по взводному опорному пункту противника для поддержки продвижения сухопутных войск.
"Применяли неуправляемые авиационные ракеты с кабрирования. После удара выполнили отход и возврат на аэродром вылета. По докладу авиационного наводчика, взводный опорный пункт был уничтожен", - сказал "Мгла".
Минобороны также опубликовало видеоролик, где показано, как вертолеты готовят к вылету на аэродроме. Также демонстрируются взлет и движение в воздухе, кадры удара и отхода с отстрелом тепловых ловушек видны с нескольких ракурсов. После нанесения удара Ми-28 возвращается на аэродром.
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