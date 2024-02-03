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Штурм телами. Офицер ВСУ рассказал о попытках Киева стабилизировать фронт
Штурм телами. Офицер ВСУ рассказал о попытках Киева стабилизировать фронт - РИА Новости, 03.02.2024
Штурм телами. Офицер ВСУ рассказал о попытках Киева стабилизировать фронт
Украина пытается стабилизировать фронт ВСУ контратаками, которые проходят без поддержки артиллерии и беспилотников, рассказал экс-депутат Верховной Рады, офицер РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T03:23
2024-02-03T03:23
2024-02-03T03:23
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украина пытается стабилизировать фронт ВСУ контратаками, которые проходят без поддержки артиллерии и беспилотников, рассказал экс-депутат Верховной Рады, офицер ВСУ Игорь Лапин в интервью украинскому "Пятому каналу"."Проводятся стабилизационные мероприятия. Это значит, что кто-то пошел на штурмы. <...> Туда же не завезли 26 тысяч дронов, да и артиллерии там маловато. Как отбивать без прикрытия тяжелой артиллерии и так далее? Опять-таки, телами", — поделился экс-депутат.По словам Лапина, у ВСУ не всегда хватает солдат, чтобы занимать оборону. Украина сдает позиции без боя только для того, чтобы позднее понести большие потери в контратаках.В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом ВС России. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в зоне СВО в январе. По словам Шойгу, вооруженные силы добились продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка. Министр отметил, что Киев уже вынужден бросать последние резервы для удержания обороны. По данным Шойгу, потери ВСУ за январь превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Штурм телами. Офицер ВСУ рассказал о попытках Киева стабилизировать фронт
Офицер ВСУ Лапин: украинцы контратакуют без поддержки артиллерии и дронов
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Украина пытается стабилизировать фронт ВСУ контратаками, которые проходят без поддержки артиллерии и беспилотников, рассказал экс-депутат Верховной Рады, офицер ВСУ Игорь Лапин в интервью
украинскому "Пятому каналу".
"Проводятся стабилизационные мероприятия. Это значит, что кто-то пошел на штурмы. <...> Туда же не завезли 26 тысяч дронов, да и артиллерии там маловато. Как отбивать без прикрытия тяжелой артиллерии и так далее? Опять-таки, телами", — поделился экс-депутат.
По словам Лапина, у ВСУ не всегда хватает солдат, чтобы занимать оборону. Украина сдает позиции без боя только для того, чтобы позднее понести большие потери в контратаках.
В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом ВС России. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в зоне СВО в январе. По словам Шойгу, вооруженные силы добились продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка. Министр отметил, что Киев уже вынужден бросать последние резервы для удержания обороны. По данным Шойгу, потери ВСУ за январь превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
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