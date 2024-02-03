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Отставной американский разведчик Риттер впервые посетил Луганск
Отставной американский разведчик Риттер впервые посетил Луганск - РИА Новости, 03.02.2024
Отставной американский разведчик Риттер впервые посетил Луганск
Отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер впервые побывал в Луганске, рассказал в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T15:25
2024-02-03T15:25
2024-02-03T17:41
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ЛУГАНСК, 3 фев — РИА Новости. Отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер впервые побывал в Луганске, рассказал в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. "Ему было важно своими глазами увидеть последствия обстрелов мирных городов украинскими неонацистами, которые с помощью поставленного западными хозяевами оружия убивают ни в чем не повинных людей", — написал Пасечник.Он пояснил, что Риттер навестил в Луганске дорогие для местных жителей мемориалы, в том числе Памятный знак погибшим детям Луганщины. "Американский аналитик был потрясен увиденным. Он сказал, что чувствует свою ответственность за детские смерти и обязательно донесет правду о происходящем в Донбассе до земляков", — добавил глава ЛНР. Скотт Риттер постоянно выступает с критикой киевского режима. В частности, он считает, что Россия ведет на Украине экзистенциальную борьбу со злом. По мнению Риттера, 2024 год станет последним для Владимира Зеленского в его должности, а Украина в конфликте с Россией потеряет еще 30 процентов своих земель.
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луганск, луганская народная республика, донбасс, скотт риттер, леонид пасечник, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Донбасс, Скотт Риттер, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Общество
Отставной американский разведчик Риттер впервые посетил Луганск
Отставной американский разведчик Риттер впервые посетил Луганск
ЛУГАНСК, 3 фев — РИА Новости.
Отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер впервые побывал в Луганске, рассказал в Telegram-канале
глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Ему было важно своими глазами увидеть последствия обстрелов мирных городов украинскими неонацистами, которые с помощью поставленного западными хозяевами оружия убивают ни в чем не повинных людей", — написал Пасечник.
Он пояснил, что Риттер навестил в Луганске дорогие для местных жителей мемориалы, в том числе Памятный знак погибшим детям Луганщины.
"Американский аналитик был потрясен увиденным. Он сказал, что чувствует свою ответственность за детские смерти и обязательно донесет правду о происходящем в Донбассе до земляков", — добавил глава ЛНР.
Скотт Риттер постоянно выступает с критикой киевского режима. В частности, он считает, что Россия ведет на Украине экзистенциальную борьбу со злом. По мнению Риттера, 2024 год станет последним для Владимира Зеленского в его должности, а Украина в конфликте с Россией потеряет еще 30 процентов своих земель.
Украина уже сдалась, но пока не признала это