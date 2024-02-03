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Отставной американский разведчик Риттер впервые посетил Луганск

Отставной американский разведчик Риттер впервые посетил Луганск - РИА Новости, 03.02.2024

Отставной американский разведчик Риттер впервые посетил Луганск

Отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер впервые побывал в Луганске, рассказал в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T15:25

2024-02-03T15:25

2024-02-03T17:41

специальная военная операция на украине

луганск

луганская народная республика

донбасс

скотт риттер

леонид пасечник

вооруженные силы украины

общество

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ЛУГАНСК, 3 фев — РИА Новости. Отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер впервые побывал в Луганске, рассказал в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. "Ему было важно своими глазами увидеть последствия обстрелов мирных городов украинскими неонацистами, которые с помощью поставленного западными хозяевами оружия убивают ни в чем не повинных людей", — написал Пасечник.Он пояснил, что Риттер навестил в Луганске дорогие для местных жителей мемориалы, в том числе Памятный знак погибшим детям Луганщины. "Американский аналитик был потрясен увиденным. Он сказал, что чувствует свою ответственность за детские смерти и обязательно донесет правду о происходящем в Донбассе до земляков", — добавил глава ЛНР. Скотт Риттер постоянно выступает с критикой киевского режима. В частности, он считает, что Россия ведет на Украине экзистенциальную борьбу со злом. По мнению Риттера, 2024 год станет последним для Владимира Зеленского в его должности, а Украина в конфликте с Россией потеряет еще 30 процентов своих земель.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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луганск, луганская народная республика, донбасс, скотт риттер, леонид пасечник, вооруженные силы украины, общество