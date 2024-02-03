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Канада думает о передаче Киеву авиационных ракет CRV7, сообщают СМИ - РИА Новости, 03.02.2024
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04:30 03.02.2024 (обновлено: 04:31 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/rakety-1925159246.html
Канада думает о передаче Киеву авиационных ракет CRV7, сообщают СМИ
Канада думает о передаче Киеву авиационных ракет CRV7, сообщают СМИ - РИА Новости, 03.02.2024
Канада думает о передаче Киеву авиационных ракет CRV7, сообщают СМИ
Канада рассматривает возможность передать Украине авиационные неуправляемые ракеты CRV7, однако им недостает боеголовок, сообщает телеканал CBC. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T04:30
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Канада рассматривает возможность передать Украине авиационные неуправляемые ракеты CRV7, однако им недостает боеголовок, сообщает телеканал CBC. Отмечается, что у ВС Канады более 83 тысяч таких ракет, которые сняли с вооружения в начале 2000-х годов. Несколько лет назад федеральное правительство подписало контракт об утилизации CRV7. Представитель канадского министра обороны Дэниел Минден подтвердил, что правительство рассматривает возможность передать эти ракеты. "Перед передачей оборудования Украине мы тесно сотрудничаем с Украиной, чтобы гарантировать, что любые пожертвования будут отвечать ее военным нуждам... Мы применяем тот же процесс в отношении запасов... ракет CRV7", - приводит CBC слова Миндена. Однако источник в сфере обороны сообщил, что не у всех этих ракет есть боеголовки. По данным телеканала, только у порядка 8 тысяч ракет боеголовки все еще в хорошем состоянии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240202/krym-1924994185.html
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украина, россия, канада, нато, в мире
Украина, Россия, Канада, НАТО, В мире
Канада думает о передаче Киеву авиационных ракет CRV7, сообщают СМИ

CBC: Канада думает о передаче Киеву ракет CRV7, но им недостает боеголовок

© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Канады
Военнослужащие Канады - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Военнослужащие Канады. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Канада рассматривает возможность передать Украине авиационные неуправляемые ракеты CRV7, однако им недостает боеголовок, сообщает телеканал CBC.
Отмечается, что у ВС Канады более 83 тысяч таких ракет, которые сняли с вооружения в начале 2000-х годов. Несколько лет назад федеральное правительство подписало контракт об утилизации CRV7.
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Представитель канадского министра обороны Дэниел Минден подтвердил, что правительство рассматривает возможность передать эти ракеты.
"Перед передачей оборудования Украине мы тесно сотрудничаем с Украиной, чтобы гарантировать, что любые пожертвования будут отвечать ее военным нуждам... Мы применяем тот же процесс в отношении запасов... ракет CRV7", - приводит CBC слова Миндена.
Однако источник в сфере обороны сообщил, что не у всех этих ракет есть боеголовки. По данным телеканала, только у порядка 8 тысяч ракет боеголовки все еще в хорошем состоянии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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