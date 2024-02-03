https://ria.ru/20240203/puteshestviya-1924894556.html

Названы самые недорогие российские горнолыжные курорты

Названы самые недорогие российские горнолыжные курорты - РИА Новости, 03.02.2024

Названы самые недорогие российские горнолыжные курорты

Суточно.ру" и "ЮMoney". РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T07:31

2024-02-03T07:31

2024-02-03T07:31

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туризм

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кировск

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губаха

горнолыжный курорт

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Определены самые бюджетные отечественные горнолыжные курорты, сообщают в совместном исследовании сервисы "Суточно.ру" и "ЮMoney".Специалисты проанализировали данные бронирований пользователей на февраль и выяснили, что лидером по числу заказов жилья стал Эсто-Садок. На втором месте – Шерегеш, на третьем – Кировск. В десятку самых востребованных мест вошли Архыз, курортный поселок Домбай, село Терскол в Приэльбрусье, города Губаха, Белокуриха, Хвалынск и Яхрома."Первая шестерка лидирует с очень большим отрывом. Там самая современная инфраструктура, хорошие условия для проживания и сервис, но и цены выше, чем на других курортах", – рассказывает владелец и гендиректор "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.Дороже всего аренда жилья стоит в Архызе – в среднем 10,2 тысячи рублей в сутки. За год цена выросла на 28 процентов. Также высоки расходы в Эсто-Садоке – 9,5 тысячи рублей, (рост за год составил девять процентов). Сопоставимы затраты на проживание в Яхроме – 9,1 тысячи рублей (рост – четыре процента), Шерегеше – 8,6 тысячи рублей (они увеличились на 30 процентов). На Домбае и в Терсколе – чуть дороже семи тысяч рублей, что выше прошлогодних показателей на десять и 13 процентов.Самая недорогая средняя посуточная аренда – в Губахе (2,5 тысячи рублей в сутки), Белокурихе (3,4 тысячи рублей), Хвалынске (4,2 тысячи рублей) и Кировске (пять тысяч рублей).В целом средняя стоимость посуточной аренды на горнолыжных курортах в феврале составляет 7,7 тысячи рублей, увеличившись за год на 18 процентов.Эксперты ЮMoney отмечают рост спроса на горнолыжный отдых. Причем с 1 декабря по 24 января 2024 года оборот платежей в домах отдыха и санаториях вблизи горнолыжных курортов относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 59 процентов. Средний чек вырос на 11 процентов, до 10,4 тысячи рублей. В тот же период было забронировано на 41 процент отелей больше, чем год назад.

https://ria.ru/20240130/puteshestviya-1916103268.html

кировск

домбай

губаха

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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