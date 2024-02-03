https://ria.ru/20240203/pozhar-1925188528.html

При пожаре в многоквартирном доме в Пензе погиб человек

При пожаре в многоквартирном доме в Пензе погиб человек - РИА Новости, 03.02.2024

При пожаре в многоквартирном доме в Пензе погиб человек

Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Пензе, откуда эвакуировали 25 человек, сообщили в областном главке МЧС. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T12:06

2024-02-03T12:06

2024-02-03T14:15

происшествия

пенза

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САРАТОВ, 3 фев - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Пензе, откуда эвакуировали 25 человек, сообщили в областном главке МЧС. Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Пушанина поступило в ведомство в 9.47 мск. "На втором этаже девятиэтажного жилого дома в квартире выгорела комната на площади 12 квадратных метров. Обнаружен погибший - мужчина, 1953 года рождения. Из подъезда жилого дома эвакуировано 25 человек... Причина пожара устанавливается. Проводится проверка", - сказала журналистам начальник пресс-службы главка МЧС Анна Шупилова. Она уточнила РИА Новости, что пожар уже потушен.

https://ria.ru/20240202/pozhar-1924781391.html

пенза

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происшествия, пенза