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При пожаре в многоквартирном доме в Пензе погиб человек - РИА Новости, 03.02.2024
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12:06 03.02.2024 (обновлено: 14:15 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/pozhar-1925188528.html
При пожаре в многоквартирном доме в Пензе погиб человек
При пожаре в многоквартирном доме в Пензе погиб человек - РИА Новости, 03.02.2024
При пожаре в многоквартирном доме в Пензе погиб человек
Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Пензе, откуда эвакуировали 25 человек, сообщили в областном главке МЧС. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T12:06
2024-02-03T14:15
происшествия
пенза
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САРАТОВ, 3 фев - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Пензе, откуда эвакуировали 25 человек, сообщили в областном главке МЧС. Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Пушанина поступило в ведомство в 9.47 мск. "На втором этаже девятиэтажного жилого дома в квартире выгорела комната на площади 12 квадратных метров. Обнаружен погибший - мужчина, 1953 года рождения. Из подъезда жилого дома эвакуировано 25 человек... Причина пожара устанавливается. Проводится проверка", - сказала журналистам начальник пресс-службы главка МЧС Анна Шупилова. Она уточнила РИА Новости, что пожар уже потушен.
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происшествия, пенза
Происшествия, Пенза
При пожаре в многоквартирном доме в Пензе погиб человек

При пожаре в многоквартирном доме в Пензе погиб человек, 25 эвакуировали

© Фото : СУ СКР по Пензенской области/TelegramМесто пожара в многоквартирном доме в Пензе. 3 февраля 2024
Место пожара в многоквартирном доме в Пензе. 3 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : СУ СКР по Пензенской области/Telegram
Место пожара в многоквартирном доме в Пензе. 3 февраля 2024
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 3 фев - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Пензе, откуда эвакуировали 25 человек, сообщили в областном главке МЧС.
Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Пушанина поступило в ведомство в 9.47 мск.
"На втором этаже девятиэтажного жилого дома в квартире выгорела комната на площади 12 квадратных метров. Обнаружен погибший - мужчина, 1953 года рождения. Из подъезда жилого дома эвакуировано 25 человек... Причина пожара устанавливается. Проводится проверка", - сказала журналистам начальник пресс-службы главка МЧС Анна Шупилова.
Она уточнила РИА Новости, что пожар уже потушен.
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