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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю - РИА Новости, 03.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю
Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили атаку и нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районах шести населенных пунктов... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T15:08
2024-02-03T15:08
2024-02-03T15:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили атаку и нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районах шести населенных пунктов Запорожской области, Киев потерял более 385 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российских войск отразили атаку штурмовой группы 108-й бригады теробороны в районе населенного пункта Луговское и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка, Пятихатки, Каменское, Малая Токмачка и Орехов Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 27 января по 3 февраля."Противник потерял более 385 военнослужащих, танк, десять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град", - добавили в МО РФ.
запорожская область
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю
МО: ВСУ потеряли более 385 военных на Запорожском направлении за неделю