Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 03.02.2024 (обновлено: 15:47 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/poteri-1925212215.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю - РИА Новости, 03.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю
Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили атаку и нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районах шести населенных пунктов... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T15:08
2024-02-03T15:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили атаку и нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районах шести населенных пунктов Запорожской области, Киев потерял более 385 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российских войск отразили атаку штурмовой группы 108-й бригады теробороны в районе населенного пункта Луговское и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка, Пятихатки, Каменское, Малая Токмачка и Орехов Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 27 января по 3 февраля."Противник потерял более 385 военнослужащих, танк, десять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град", - добавили в МО РФ.
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_17869ae566080a775d2b1afad34a995a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю

МО: ВСУ потеряли более 385 военных на Запорожском направлении за неделю

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили атаку и нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районах шести населенных пунктов Запорожской области, Киев потерял более 385 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российских войск отразили атаку штурмовой группы 108-й бригады теробороны в районе населенного пункта Луговское и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка, Пятихатки, Каменское, Малая Токмачка и Орехов Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 27 января по 3 февраля.
"Противник потерял более 385 военнослужащих, танк, десять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 февраля, 17:26
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала