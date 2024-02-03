https://ria.ru/20240203/poteri-1925211958.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях за неделю - РИА Новости, 03.02.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях за неделю

Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 2575 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T15:06

2024-02-03T15:06

2024-02-03T15:21

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 2575 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении, отметили в министерстве, подразделения "Западной" группировки войск освободили населенный пункт Табаевка Харьковской области и продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках. В течение недели российские войска отразили 41 атаку штурмовых групп 30-й, 32-й, 44-й, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковская область, Новоселовское Луганской народной республики и Терны Донецкой народной республики."Потери противника составили свыше 750 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 21 автомобиль, а также восемь орудий полевой артиллерии", - отметили в Минобороны.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и отразили 19 атак противника. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 60-й, 63-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Кировск, Ямполовка Донецкой народной республики, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества."Противник потерял убитыми и ранеными до 1825 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область