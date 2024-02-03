Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях за неделю
МО: ВСУ потеряли около 2575 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 2575 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На купянском направлении, отметили в министерстве, подразделения "Западной" группировки войск освободили населенный пункт Табаевка Харьковской области и продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках. В течение недели российские войска отразили 41 атаку штурмовых групп 30-й, 32-й, 44-й, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковская область, Новоселовское Луганской народной республики и Терны Донецкой народной республики.
"Потери противника составили свыше 750 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 21 автомобиль, а также восемь орудий полевой артиллерии", - отметили в Минобороны.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и отразили 19 атак противника. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 60-й, 63-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Кировск, Ямполовка Донецкой народной республики, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.
"Противник потерял убитыми и ранеными до 1825 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - отметили в министерстве.