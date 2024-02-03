https://ria.ru/20240203/pomosch-1925207520.html

Магаданцы доставят в зону СВО станки для пулемета ДШК от уральских умельцев

Магаданцы доставят в зону СВО станки для пулемета ДШК от уральских умельцев - РИА Новости, 03.02.2024

Магаданцы доставят в зону СВО станки для пулемета ДШК от уральских умельцев

Магаданские волонтеры наладили сотрудничество с уральскими умельцами, которые изготавливают станки для пулемета ДШК, их вскоре доставят в зону СВО, написал в... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T14:31

2024-02-03T14:31

2024-02-03T14:31

надежные люди

боевое братство

магадан

магаданская область

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925206494_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_6b04f30b82c1f51706a0eb693219d475.jpg

МАГАДАН, 3 фев - РИА Новости. Магаданские волонтеры наладили сотрудничество с уральскими умельцами, которые изготавливают станки для пулемета ДШК, их вскоре доставят в зону СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Уральские умельцы-волонтеры СВО передали благодарность "Боевому братству" за оказанную помощь в приобретении 200 колес к пулеметным станкам. Ребята на Урале изготавливают очень много продукции для фронта, в том числе станки для ДШК. Всю свою продукцию они раздают бесплатно на фронт. Мы у них брали для наших парней заряжающие машинки, печки, короба для пулемётов. Скоро и эта полностью укомплектованная партия отправится на фронт", - написал Козлов.

магадан

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

боевое братство, магадан, магаданская область, вооруженные силы рф