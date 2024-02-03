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Магаданцы доставят в зону СВО станки для пулемета ДШК от уральских умельцев - РИА Новости, 03.02.2024
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14:31 03.02.2024
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Магаданцы доставят в зону СВО станки для пулемета ДШК от уральских умельцев
Магаданцы доставят в зону СВО станки для пулемета ДШК от уральских умельцев - РИА Новости, 03.02.2024
Магаданцы доставят в зону СВО станки для пулемета ДШК от уральских умельцев
Магаданские волонтеры наладили сотрудничество с уральскими умельцами, которые изготавливают станки для пулемета ДШК, их вскоре доставят в зону СВО, написал в... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T14:31
2024-02-03T14:31
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боевое братство
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МАГАДАН, 3 фев - РИА Новости. Магаданские волонтеры наладили сотрудничество с уральскими умельцами, которые изготавливают станки для пулемета ДШК, их вскоре доставят в зону СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Уральские умельцы-волонтеры СВО передали благодарность "Боевому братству" за оказанную помощь в приобретении 200 колес к пулеметным станкам. Ребята на Урале изготавливают очень много продукции для фронта, в том числе станки для ДШК. Всю свою продукцию они раздают бесплатно на фронт. Мы у них брали для наших парней заряжающие машинки, печки, короба для пулемётов. Скоро и эта полностью укомплектованная партия отправится на фронт", - написал Козлов.
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боевое братство, магадан, магаданская область, вооруженные силы рф
Надежные люди, Боевое братство, Магадан, Магаданская область, Вооруженные силы РФ

Магаданцы доставят в зону СВО станки для пулемета ДШК от уральских умельцев

© Фото : Эдуард КоZлоV/TelegramСтанки и колеса для пулемета ДШК, переданные уральскими волонтерами в зону СВО
Станки и колеса для пулемета ДШК, переданные уральскими волонтерами в зону СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : Эдуард КоZлоV/Telegram
Станки и колеса для пулемета ДШК, переданные уральскими волонтерами в зону СВО
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 3 фев - РИА Новости. Магаданские волонтеры наладили сотрудничество с уральскими умельцами, которые изготавливают станки для пулемета ДШК, их вскоре доставят в зону СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Уральские умельцы-волонтеры СВО передали благодарность "Боевому братству" за оказанную помощь в приобретении 200 колес к пулеметным станкам. Ребята на Урале изготавливают очень много продукции для фронта, в том числе станки для ДШК. Всю свою продукцию они раздают бесплатно на фронт. Мы у них брали для наших парней заряжающие машинки, печки, короба для пулемётов. Скоро и эта полностью укомплектованная партия отправится на фронт", - написал Козлов.
© Фото : Эдуард КоZлоV/TelegramКолеса для пулемета ДШК, переданные уральскими волонтерами в зону СВО
Колеса для пулемета ДШК, переданные уральскими волонтерами в зону СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : Эдуард КоZлоV/Telegram
Колеса для пулемета ДШК, переданные уральскими волонтерами в зону СВО
 
Надежные людиБоевое братствоМагаданМагаданская областьВооруженные силы РФ
 
 
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