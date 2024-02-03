Магаданцы доставят в зону СВО станки для пулемета ДШК от уральских умельцев
© Фото : Эдуард КоZлоV/TelegramСтанки и колеса для пулемета ДШК, переданные уральскими волонтерами в зону СВО
Станки и колеса для пулемета ДШК, переданные уральскими волонтерами в зону СВО
МАГАДАН, 3 фев - РИА Новости. Магаданские волонтеры наладили сотрудничество с уральскими умельцами, которые изготавливают станки для пулемета ДШК, их вскоре доставят в зону СВО, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Уральские умельцы-волонтеры СВО передали благодарность "Боевому братству" за оказанную помощь в приобретении 200 колес к пулеметным станкам. Ребята на Урале изготавливают очень много продукции для фронта, в том числе станки для ДШК. Всю свою продукцию они раздают бесплатно на фронт. Мы у них брали для наших парней заряжающие машинки, печки, короба для пулемётов. Скоро и эта полностью укомплектованная партия отправится на фронт", - написал Козлов.
© Фото : Эдуард КоZлоV/TelegramКолеса для пулемета ДШК, переданные уральскими волонтерами в зону СВО
Колеса для пулемета ДШК, переданные уральскими волонтерами в зону СВО