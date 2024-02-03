https://ria.ru/20240203/pogoda-1925187804.html
Синоптик назвала дату следующего похолодания в Москве
Синоптик назвала дату следующего похолодания в Москве - РИА Новости, 03.02.2024
Синоптик назвала дату следующего похолодания в Москве
Пик следующего похолодания в Москве придется на конец первой декады февраля, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T12:00
2024-02-03T12:00
2024-02-03T12:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
татьяна позднякова
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пик следующего похолодания в Москве придется на конец первой декады февраля, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, субботняя ночь 3 февраля в столичном регионе оказалась морозной. "К полуночи небо, стараниями промежуточного гребня повышенного атмосферного давления, прояснело, и температура стала понижаться. К 6 часам утра на ВДНХ подморозило до минус 6 градусов. А на северо-западе Подмосковья было ниже минус 10 градусов. Это не последняя волна холода в текущем феврале, пик следующего похолодания придется на конец первой декады месяца", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что в ночь на следующую субботу мороз "будет круче".
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), татьяна позднякова
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Татьяна Позднякова
Синоптик назвала дату следующего похолодания в Москве
Позднякова: пик нового похолодания в Москве придется на конец 1-й декады февраля