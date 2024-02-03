https://ria.ru/20240203/pogoda-1925179291.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 03.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Низкое давление, не выше минус 1 градуса и к вечеру снег ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T10:27
2024-02-03T10:27
2024-02-03T10:27
общество
москва
михаил леус
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Низкое давление, не выше минус 1 градуса и к вечеру снег ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Погода облачная, в начале дня с прояснениями, после 16-17 часов начнётся снег. Температура воздуха будет постепенно повышаться, максимальные показания термометров вечером ожидаются в Москве минус 1 - минус 3 градуса, в Подмосковье минус 1 - минус 6", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-восточный с переходом на юго-западный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 726 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.
https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html
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общество, москва, михаил леус, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается снег и не выше минус 1 градуса