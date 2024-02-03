https://ria.ru/20240203/podgotovka-1925219951.html

В Херсонской области прошел семинар по подготовке наблюдателей на выборах

В Херсонской области прошел семинар по подготовке наблюдателей на выборах - РИА Новости, 03.02.2024

В Херсонской области прошел семинар по подготовке наблюдателей на выборах

Семинар курса подготовки наблюдателей на выборах президента России 2024 года состоялся в Геническе Херсонской области, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T16:07

2024-02-03T16:07

2024-02-03T16:19

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ГЕНИЧЕСК, 3 фев - РИА Новости. Семинар курса подготовки наблюдателей на выборах президента России 2024 года состоялся в Геническе Херсонской области, сообщает корреспондент РИА Новости. "Сегодня у нас заключительный этап теоретической подготовки наших наблюдателей. Он как раз выпал на молодое поколение. Сегодня мы будем обучать будущих наблюдателей, тех, кто впервые вступает на эту стезю", - сказал журналистам председатель штаба общественного наблюдения за выборами президента РФ в Херсонской области Владимир Овчаренко. Помимо знаний, непосредственно относящихся к выборному процессу, обучающимся прочитали курс тактической медицины и оказания первой помощи. "Сегодня они получат теоретический запас знаний, а также практический опыт, поскольку мы находимся в особых условиях, в условиях военного положения. Каждый из наблюдателей должен в полной мере обладать не только теоретическими знаниями, но и уметь оказать содействие в особых условиях. А особые условия это понятно: мы находимся в военном положении, значит, все может произойти. Прилеты и все, что угодно. Поэтому молодое пополнение должно знать, как оказать первую врачебную помощь любому пострадавшему", - подчеркнул Овчаренко. На семинаре обучающиеся были распределены по мини-группам, в которых и проходила работа и обучение. Курс тактической медицины преподавали представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

https://ria.ru/20231210/vybory-1914947523.html

https://ria.ru/20231220/agitatsiya-1916959713.html

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геническ, россия, херсонская область , выборы президента рф, общество